Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ospiti di Uomini e Donne insieme al figlio Niccolò?

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ci hanno tenuto con il fiato sospeso per mesi con la loro storia d'amore. Finalmente però una delle coppie più amate di Uomini e Donne si è ricongiunta, salvando così il loro matrimonio. A breve però Alessia e Aldo saranno ospiti del programma di Maria De Filippi, dove racconteranno la loro crisi. Secondo alcuni rumors però insieme alla coppia potrebbe esserci anche il figlio Niccolò, sarà vero?

Alessia Cammarota e Aldo Palameri Uomini e Donne: la nuova vita della coppia dopo la crisi

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono finalmente ricongiunti dopo mesi di crisi. La bella novità riguardante la coppia è apparsa sui canali social, soprattutto Instagram, dove la Cammarota ha condiviso con i fan gli intimi attimi di vita quotidiana della sua famiglia, l'ultimo post mostra un mazzo di rose rosse che il marito le ha regalato per San Valentino. Sostanzialmente per la coppia sembra essere arrivata finalmente la quiete dopo mesi e mesi di tempesta. Secondo alcune anticipazioni relative alle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono tornati negli studios dov'è nata la loro storia d'amore. Durante la puntata la coppia infatti racconterà a Maria De Filippi come sono riusciti a ritrovare la loro serenità familiare ma soprattutto l'amore che non li ha mai lasciati.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tornano a Uomini e Donne con il figlio Niccolò

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non arriveranno soli da Maria De Filippi... Ad accompagnarli negli studios di Uomini e Donne infatti ci sarà proprio lui, il piccolo Niccolò che in tutti questi mesi gli ha permesso di non perdersi realmente, diventando così il loro punto fermo. Il bambino nel corso della puntata la vera guest star è stata proprio il bambino, che è riuscito a intenerire tutto il pubblico rimasto visibilmente folgorato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amore pensaci tu cast e anticipazioni nuova fiction Canale 5, come vederla in streaming?

Articolo Successivo

Emma Marrone Gossip: La cantante parla di Stefano De Martino a L'Intervista

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025