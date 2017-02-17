Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ospiti di Uomini e Donne insieme al figlio Niccolò?
di Redazione
17/02/2017
Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ci hanno tenuto con il fiato sospeso per mesi con la loro storia d'amore. Finalmente però una delle coppie più amate di Uomini e Donne si è ricongiunta, salvando così il loro matrimonio. A breve però Alessia e Aldo saranno ospiti del programma di Maria De Filippi, dove racconteranno la loro crisi. Secondo alcuni rumors però insieme alla coppia potrebbe esserci anche il figlio Niccolò, sarà vero?
Alessia Cammarota e Aldo Palameri Uomini e Donne: la nuova vita della coppia dopo la crisiAlessia Cammarota e Aldo Palmeri si sono finalmente ricongiunti dopo mesi di crisi. La bella novità riguardante la coppia è apparsa sui canali social, soprattutto Instagram, dove la Cammarota ha condiviso con i fan gli intimi attimi di vita quotidiana della sua famiglia, l'ultimo post mostra un mazzo di rose rosse che il marito le ha regalato per San Valentino. Sostanzialmente per la coppia sembra essere arrivata finalmente la quiete dopo mesi e mesi di tempesta. Secondo alcune anticipazioni relative alle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono tornati negli studios dov'è nata la loro storia d'amore. Durante la puntata la coppia infatti racconterà a Maria De Filippi come sono riusciti a ritrovare la loro serenità familiare ma soprattutto l'amore che non li ha mai lasciati.
Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tornano a Uomini e Donne con il figlio NiccolòAldo Palmeri e Alessia Cammarota non arriveranno soli da Maria De Filippi... Ad accompagnarli negli studios di Uomini e Donne infatti ci sarà proprio lui, il piccolo Niccolò che in tutti questi mesi gli ha permesso di non perdersi realmente, diventando così il loro punto fermo. Il bambino nel corso della puntata la vera guest star è stata proprio il bambino, che è riuscito a intenerire tutto il pubblico rimasto visibilmente folgorato.
Articolo Precedente
Amore pensaci tu cast e anticipazioni nuova fiction Canale 5, come vederla in streaming?
Articolo Successivo
Emma Marrone Gossip: La cantante parla di Stefano De Martino a L'Intervista
Redazione