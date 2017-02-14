Home Attualità Alessia Cammarota Instagram, buon San Valentino da Aldo Palmeri

di Redazione 14/02/2017

Ormai non ci sono dubbi: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, una delle coppie più amate del Trono Classico di Uomini e Donne, sono tornati insieme. Gli indizi su Instagram lo facevano presupporre e proprio sui social c’è traccia del ritorno di fiamma, oltre che un nuovo indizio per chi ancora non ci crede. La coppia di UeD ha festeggiato la festa degli innamorati in anticipo: lo sappiamo grazie al profilo social di Alessia, che per fare gli auguri di buon San Valentino ai fan ha svelato la sorpresa fatta da suo marito, nonché ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha condiviso sul suo Instagram Stories una foto per fare gli auguri di buon San Valentino ai fan e mostrare al mondo la sorpresa fatta da suo marito Aldo Palmeri: si tratta di un grande regalo decorato con un fiocco giallo: la didascalia di Alessia Cammarota non mente, visto che recita “San Valentino in anticipo”. Dopo l’ammissione del tradimento e un periodo da separati, Aldo e Alessia di Uomini e Donne sono tornati insieme e più innamorati dei tempi del loro Trono Classico. O almeno, così sembra a mezzo social, perché nonostante questi gesti d’amore e qualche effusione, non c’è ancora la conferma ufficiale. I due protagonisti di UeD lo fanno per business? L’ipotesi che Aldo Palmeri stia prendendo in giro Alessia Cammarota riguardo il suo amore non è ancora definitivamente tramontata: i fan continuano a mettere in guardia l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne e comunque, la coppia non ha voluto prendere parte alla puntata speciale di San Valentino di UeD in onda su Canale 5 oggi: non ci sarà Maria De Filippi, bensì le coppie formate da Eugenio e Francesca, Andrea e Giulia (Damellis), Claudio e Mario (ClaMario), Clarissa e Federico, Riccardo e Camilla, Claudio e Ginevra: scelta precisa per non illudere i fan o solo riservatezza? Intanto, Alessia e Aldo hanno fatto gli auguri di buon San Valentino a coloro che credono ancora al loro amore.

