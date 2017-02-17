Emma Marrone Gossip: La cantante parla di Stefano De Martino a L'Intervista
di Redazione
17/02/2017
Emma Marrone torna ad essere protagonista del gossip... La cantante ieri sera è stata ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo dove, ancora una volta, ha avuto modo di parlare di Stefano De Martino. In arrivo nuovi risvolti nei rapporti tra il ballerino di Amici e l'artista salentina?
Emma Marrone a L'Intervista: La cantante apre il suo cure a Maurizio CostanzoLa seconda serata del giovedì è segnata dall'appuntamento in seconda serata con il programma di Maurizio Costanzo L'Intervista. Il format ha già visto tra i protagonisti personaggi del calibro di Simona Ventura, Belen Rodriguez e la stessa Maria De Filippi che si è sottoposta alle domande del marito. Ieri sera però è stato il turno di Emma Marrone, la cantante salentina punta di diamante della scuderia della De Filippi. La ragazza ha totalmente aperto il suo cuore a Maurizio Costanzo, cominciando dalla sua infanzia, l'amore per la musica i problemi di salute e i drammi sentimentali riguardanti si suoi fidanzati famosi ma soffermandosi maggiormente su Stefano De Martino che anni fa la lasciò per seguire il suo cuore che lo portava da Belen Rodriguez, dalla quale ha poi avuto il piccolo Santiago.
Emma Marrone e Stefano De Martino Gossip: in arrivo un ritorno di fiamma tra i due?I fan della coppia Emma Marrone e Stefano De Martino possono tornare a sperare in un effettivo ritorno di fiamma tra i due? La risposta a questa domanda purtroppo sembra essere negativa, anche se Emma e Stefano sono riusciti a raggiungere un equilibrio che gli permette di mantenere un rapporto abbastanza stabile. La stessa identica cosa, secondo quanto raccontato dalla Marrone, è accaduta con gli altri due ex celebri, alias Marco Bocci e Fabio Borriello. (Ndr. Secondo le voci del gossip la cantante e Borriello in realtà sarebbero più vicini di quanto vogliano far immaginare). Nonostante i drammi sentimentali però Emma Marrone continua a nutrire il desiderio di diventare madre: “Non pianifico le cose, arriverà sicuramente quando non me lo aspetterò. Lo voglio, e sento che sarei portata a essere mamma”.
