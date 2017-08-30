Alex Migliorini è il nuovo tronista gay di Uomini e Donne

Trono Gay, protagonista Alex Migliorini?

Chi è Alex Migliorini

Curiosità su Alex Migliorini

Svelata l’identità di chi si siederà sul Trono Gay dopo Claudio Sona: risolleverà il programma condotto da Maria De Filippi?A pochi giorni dall’inizio dellacontinuano le anticipazioni sui quattro protagonisti che occuperanno le sedie forse più ambite di. Non si sa ancora severranno incoronati tronisti del Trono Classico, ma finalmentesi è sbilanciata sul Trono Gay. Non solo ci sarà, ma è confermato anche il nuovo protagonista dopo Claudio Sona, anche se in comune ha la provenienza. Si tratta del giovaneAlex Migliorini ha 21 anni e viene da Verona: di professione fa il parrucchiere e saltuariamente si presta a lavorare come modello. E’ Ila svelare l’identità del tronista gay, che a sua volta ha come fonte. Il sito in questione ha fatto un vero scoop, ovvero postato degli scatti del ragazzo impegnato con lo staff del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5, mentre era intento a girare il video di presentazione alle, a Terni. Riuscirà Alex a far dimenticare loe riconquistare la fiducia del pubblico? Pare che Queen Mary voglia far partire il programma a stagione inoltrata e non ai primi di, in linea con gli altri troni.IlAlex Migliorini è stato eletto dal popolo web comeper il fisico asciutto, con tutti i muscoli al posto giusto. Ha una sorella più grande che si chiama Sabrina ed è gemello di Giada e Michael. Proviene da una famiglia numerosa, a cui il ragazzo sembra essere molto legato: il suo profiloè zeppo di foto di lui con i suoi familiari. Il nuovo protagonista delha girato il video di presentazione per Uomini e Donne in Umbria, perché ha origini umbre, nonostante viva a Verona.