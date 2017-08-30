Alex Migliorini è il nuovo tronista gay di Uomini e Donne
di Redazione
30/08/2017
Svelata l’identità di chi si siederà sul Trono Gay dopo Claudio Sona: risolleverà il programma condotto da Maria De Filippi?
Trono Gay, protagonista Alex Migliorini?A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne continuano le anticipazioni sui quattro protagonisti che occuperanno le sedie forse più ambite di Mediaset. Non si sa ancora se Mattia Marciano e Attilio Barletta verranno incoronati tronisti del Trono Classico, ma finalmente Maria De Filippi si è sbilanciata sul Trono Gay. Non solo ci sarà, ma è confermato anche il nuovo protagonista dopo Claudio Sona, anche se in comune ha la provenienza. Si tratta del giovane Alex Migliorini.
Chi è Alex MiglioriniAlex Migliorini ha 21 anni e viene da Verona: di professione fa il parrucchiere e saltuariamente si presta a lavorare come modello. E’ Il Vicolo delle News a svelare l’identità del tronista gay, che a sua volta ha come fonte Umbria On. Il sito in questione ha fatto un vero scoop, ovvero postato degli scatti del ragazzo impegnato con lo staff del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5, mentre era intento a girare il video di presentazione alle Cascate delle Marmore, a Terni. Riuscirà Alex a far dimenticare lo scandalo Claudio Sona e riconquistare la fiducia del pubblico? Pare che Queen Mary voglia far partire il programma a stagione inoltrata e non ai primi di settembre, in linea con gli altri troni.
Curiosità su Alex MiglioriniIl futuro tronista gay Alex Migliorini è stato eletto dal popolo web come Mister Lato A per il fisico asciutto, con tutti i muscoli al posto giusto. Ha una sorella più grande che si chiama Sabrina ed è gemello di Giada e Michael. Proviene da una famiglia numerosa, a cui il ragazzo sembra essere molto legato: il suo profilo Instagram è zeppo di foto di lui con i suoi familiari. Il nuovo protagonista del Trono Gay ha girato il video di presentazione per Uomini e Donne in Umbria, perché ha origini umbre, nonostante viva a Verona.
Digos perquisisce palazzo Via Curtatone: occultati timbri con sigillo di Stato
Grande Fratello Vip Luca Onestini e Soleil Sorge in crisi: Voglio rovinarmi
Redazione