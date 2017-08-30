Grande Fratello Vip Luca Onestini e Soleil Sorge in crisi: Voglio rovinarmi
30/08/2017
Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziato? Secondo alcuni rumors Luca Onestini sarebbe già in crisi con Soleil Sorge al punto di dichiarare: Voglio rovinarmi.
Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Soleil Sorge in crisiLuca Onestini è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip... La sua partecipazione nasconde una crisi con Soleil Sorge? La storia d'amore fra o due ragazzi non è iniziata nel migliore dei modi, la cosa ormai è nota a tutti. Nei mesi estivi però sembrava che le cose tra i due andassero meglio, soprattutto a giudicare dalla protezione eccessiva della loro privacy. Oggi però, circa 15 giorni prima dell'inizio, ecco che la redazione del Grande Fratello Vip hanno pubblicato dei video, più o meno, anonimi dei loro concorrenti. Uno dei filati nasconderebbe la verità sulla crisi tra Luca Onestini e Soleil Sorge.
Grande Fratello Vip, Luca Onestini la rivelazione shockLuca Onestini è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip è lasciare così Soleil Sorge. Secondo alcuni rumors però la coppia potrebbe essere crisi, motivo per cui ha deciso di allontanarsi per un po' di tempo. La news fortunatamente al momento non è stata confermata, tanto che la coppia si sta godendo gli sgoccioli della loro prima estate d'amore. Nelle ultime ore però sul web sta circolando una dichiarazione shock rilasciata proprio da Luca Onestini: "Partecipo al Grande Fratello Vip per rovinare me stesso".
Luca Onestini e Soleil Sorge sposi dopo il Grande Fratello Vip?La dichiarazione shock di Luca Onestini è stata diffusa da IlVicoloDelleNews.It che ha riconosciuto il ragazzo nei video diffusi dalla redazione del Grande Fratello Vip, nonostante fosse ben incappucciato. Secondo il gossip la voglia di rovinarsi di Luca Onestini non riguarderebbe una crisi con Soleil Sorge, ma bensì una proposta di matrimonio... Che la coppia abbia deciso di sposarsi entro il 2017?
