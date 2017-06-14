Claudio Sona ha tradito Mario Serpa con Juan: "So di aver sbagliato”
di Redazione
14/06/2017
Claudio Sona ha tradito Mario Serpa co Juan? È questo l’ultimo gossip sull’ex coppia nata sul trono gay di Uomini e Donne. Nell’arco di mesi si è sempre parlato di un solido rapporto di Claudio Sona con l’ex fidanzato Juan, ma nessuno avrebbe mai ipotizzato un tradimento: “So di aver sbagliato”. Claudio Sona ha tradito Mario Serpa, il mondo del gossip è in tilt ormai da ore. Qual è la verità sul rapporto tra il modello veronese e l’ex fidanzato Juan? Tempo fa, se ben ricordate, i ClaMario si erano infuriati con Claudio Sona per via di un tatuaggio, lo stesso che il modello condivideva con l’ex fidanzato, scatenando sui social una vera e propria bufera. Se l’amore è finito come mai non cancellare il tatuaggio? All’epoca Claudio Sona spiegò che il tatuaggio raccontava ricordi felici che comunque non era giusto cancellare. A distanza di mesi, quando anche la relazione con Mario Serpa è finita, ecco che arriva una nuova novità: Claudio Sona ha tradito Mario Serpa con Juan. L’ex fidanzato di Claudio Sona ha raccontato di aver mantenuto i rapporti con il modello anche quando la sua scelta fu Mario Serpa, facendo riferimento quasi a una relazione. Claudio Sona dopo aver letto le dichiarazioni di Juan immediatamente ha voluto precisare ai suoi fan che nel momento in cui ha preso parte a Uomini e Donne era assolutamente libero… E che dunque non ha in alcun modo tradito Mario Serpa. “Come con un mio ex, con il quale sono stato sei anni, pensavo di poter instaurare anche con lui un rapporto diverso, maturo, fatto di continuità e di supporto reciproco.- Dichiara Claudio Sona -. Solo ora mi accorgo di aver sbagliato a dimostrare troppo affetto ad una persona ancora innamorata”.
