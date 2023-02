Sanremo 2023: Made in Italy di Rosa Chemical, testo e significato della canzone

Una delle canzoni che ha stupito maggiormente, nel contesto del Festival di Sanremo 2023, è sicuramente Made in Italy di Rosa Chemical; il rapper, trapper e cantante italiano è stata la sorpresa dell’anno a Sanremo, grazie ad un testo e ad una canzone che hanno sicuramente stupito gli addetti ai lavori. Se, in un primo momento, Rosa Chemical poteva essere definito come un “nuovo Achille Lauro” sul palco, grazie all’impatto soprattutto sociale e culturale del cantante, il suo successo sull’Ariston è stato determinato da tanti altri fattori, che dipendono soprattutto dalla qualità e dal significato della sua canzone; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Made in Italy di Rosa Chemical, a proposito del testo e del significato della canzone.

Testo di Made in Italy di Rosa Chemical

Di seguito, viene riportato il testo di Made in Italy di Rosa Chemical, che ha conquistato diversi tra fan e addetti ai lavori sul palco dell’Ariston di Sanremo 2023 e non solo:

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)

Significato di Made in Italy, canzone di Rosa Chemical a Sanremo 2023

Pur con uno stile che non tutti potrebbero apprezzare, Rosa Chemical ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2023 una ventata di aria fresca, per mezzo di una Made in Italy dissacrante e provocatoria, che riprende la tradizione dei brani del cantante e rapper italiano. Strutturalmente parlando, la canzone racconta di una relazione a tre, non vissuta come un tradimento ma con la maggiore tranquillità possibile da parte del cantante, che in una recente intervista ha spiegato anche di essere fidanzato ma in una relazione aperta.

Attraverso questa base, Rosa Chemical ha avuto modo di costruire un brano sicuramente molto piccante, seguendo la scia di “salvare musicalmente l’Italia” che ha inaugurato fin dalle sue prime pubblicazioni in carriera. Per questo motivo, non mancano riferimenti ad alcuni esponenti della cultura popolare e musicale italiana, come Vasco Rossi, Adriano Celentano, “tu vuò fa l’americano” e Leonardo Da Vinci.