Alitalia contesa tra Lufthansa e Air France

di Redazione 12/01/2018

A distanza di alcuni giorni dalle ultime trattative c'è ancora qualcosa che bolle in pentola per Alitalia. AirFrance-Klm e Delta, membri dell'alleanza Sky Team di cui è componente la stessa Alitalia, si sono rimessi in gioco al fine di rilevare la compagnia italiana accanto ad Easyjet. E nel frattempo l'unione Europea parla di nuovo di un eventuale prestito ponte dello Stato ad Alitalia. In seguito ai reclami fatti, a Bruxelles si medita di aprire un'indagine per esaminare se c'è stato il rispetto delle regole europee Lufthansa e l'interesse Alitalia L'Europa vive un interesse particolare per la compagnia aerea italiana. Infatti, sia Air France-Klm che Lufthansa stanno esaminando il dossier e sono pronte per la vendita dell'ex compagnia italiana. La compagnia tedesca, con una lettera ufficiale spedita al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, ha piazzato le proprie condizioni. In primis una profonda ristrutturazione, in un secondo momento dei consistenti tagli e per finire via all'acquisizione. Senza mai dimenticare che proprio Lufthansa ha spesso parlato di una 'nuova Alitalia', ampiamente ristrutturata. Lavoro, che secondo la compagnia tedesca, è arduo compito dei tre commissari. Forse proprio per questo è stato fissato un nuovo incontro, pare previsto per la settimana prossima. Senza mai dimenticare Air France Per quanto riguarda il grande interesse suscitato anche nel colosso franco-olandese è una bella novità. Fino ad ora infatti, Air France era rimasta a fare da spettatrice. Mentre ora qualcosa sta cambiando, suscitando un interesse a rilevare, insieme a Delta e a EasyJet. Tuttavia, uno dei portavoci dal quartier generale di Roissy ha detto "Non facciamo commenti su questi rumors di mercato" A prescindere quelle che possono essere le dichiarazioni ufficiali, il possibile interesse di Air France-Klm non lascia poi così di stucco. Anzi c'è chi dice che "c'è una complementarità in termini di network" tra Air France-Klm e Alitalia.

