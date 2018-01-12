Uomini e donne gossip: ex tronista convive con Lele Mora

Lele Mora, manager dei vip, ha superato il momento buio dopo la condanna e oggi vive con un ex tronista di Uomini e donne: Alessio Lo Passo. Anche lui ha un passato difficile.

Lele Mora appello per Fabrizio Corona

Il discusso manager dei vip, secondo il settimanale Oggi, convive con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e donne. Anni fa Lele Mora è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione. La pena complessiva di 6 anni e 1 mese di carcere è stata scontata nella comunità Exodus di Don Mazzi. Superato il momento buio, è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita e i progetti.

Lo scorso mese Lele Mora ha lanciato un appello a favore di Fabrizio Corona chiedendo ai giudici di farlo uscire dal carcere almeno per Natale. Una richiesta fatta ai microfoni di Radio Cusano Campus che è caduta nel vuoto. Nella stessa intervista ha detto che Corona secondo lui è in pericolo perché in carcere sono successe alcune cose, non merita un trattamento così pesante e devono dargli la possibilità di curarsi. Lele Mora d'altronde ha un cuore grande come svelano le ultime news di gossip.

Perché Alessio Lo Passo vive con Lele Mora?

I fan di Uomini e donne sicuramente ricordano chi è Alessio Lo Passo. Qualche anno fa è stato uno dei tronisti del programma di Maria De Filippi. Lo scorso 22 aprile è stato arrestato con l'accusa di estorsione ad un chirurgo plastico per un intervento di rinoplastica che non era riuscito ben. Una volta fuori dal carcere (è stato scarcerato a dicembre) si è sfogato con i giornalisti di Oggi a cui ha raccontato la sua vicenda.

Alessio Lo Passo sostiene di essere vittima di ingiustizia perché la pena detentiva è scattata dopo che non si era presentato al processo di cui non era stato informato. Inoltre non è vero che ha chiuso il medico nello studio. Questa storia ha colpito dritto al cuore di Lele Mora e oggi i due sono inseparabili, tanto che condividono l'appartamento milanese. Inoltre proprio grazie al manager, Alessio si prepara a tornare in tv su Mediaset.