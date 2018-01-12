Home Salute Istamina nelle alici, immediato ritiro del lotto

Istamina nelle alici, immediato ritiro del lotto

di Redazione 12/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non trova pace la selezione dei cibi quanto più genuini possibili. E stavolta sulle tavole degli i taliani è giunta per l' ennesima volta una sostanza nociva. L'allerta data dal Ministero è di istamina nelle alici, che altamente contaminate, saranno immediatamente ritirate dal mercato. Il provvedimento del Ministero della Salute E così il Ministero della Salute è dovuto intervenire per ritirare il prodotto a rischio istamina. Il fatto è che questo rappresenta il secondo richiamo inerente alla colatura di alici, dopo quello dello scorso 21 dicembre 2017 partito da Auchan e da Carrefour. Il richiamo del Ministero della Salute è riferito ad alcuni lotti di colatura di alici che sono stati infettati da istamina, un batterio in grado di causare sintomi come mal di testa, arrossamenti, prurito, nausea e vomito. Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" ha spiegato che "L'istamina si forma naturalmente in seguito alla degradazione dell'istidina, un aminoacido presente in alcuni pesci in grandi quantità". Alici ritirate dal mercato quali sono marca e lotto Quello che è stato il subitaneo intervento del Ministero vale per alcuni lotti di colatura di alici del marchio Sapori di mare. Anzi, i prodotti di colatura di alici a rischio istamina sono quelli venduti nei vasetti di vetro da 100 ml con numero di lotto da 01/2016 a 12/2017 e tutte le date di scadenza. La partita di alici sotto accusa è stata prodotta da Iasa Srl nello stabilimento di via Nofilo 25 a Pellezzano (Salerno), con il marchio di identificazione IT 145 CE. Tale richiamo ha coinvolto tutti gli ipermercati delle catene Auchan e il deposito Truccazzano, dove è stata messa in vendita la colatura di alici contaminata da istamina col già citato marchio Sapori di Mare. La raccomandazione quindi è quella di non consumare il prodotto suddetto e chi ne è in possesso, deve immediatamente riportarlo al punto vendita.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp