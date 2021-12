Alla scoperta dei filtri sinterizzati, un’innovazione importante per le aziende

L’innovazione è la base dei processi produttivi e le realtà del settore industriale lo sanno bene, non a caso sono sempre alla ricerca di soluzioni in grado di dare quella spinta in più per conseguire la massima sicurezza ed efficienza.

Uno degli articoli più all’avanguardia, realizzati a fronte dello sviluppo ingegneristico della metallurgia delle polveri di questi ultimi anni, sono i filtri sinterizzati, utili per realtà tra loro all’apparenza diverse, come quelle del ramo edile e alimentare.

Se il compito dei filtri è, come suggerisce la parola stessa, quello appunto di eseguire le operazioni di filtrazione, si tratta d’altro canto di una pratica non semplice e sempre molto delicata, essendo al centro il contatto con l’elemento liquido/gassoso. Motivo per cui un’innovazione come quella dei filtri sinterizzati risulta particolarmente interessante.

Come sono prodotti i filtri sinterizzati e per quali realtà sono interessanti

I filtri sinterizzati sono realizzati secondo un procedimento di sinterizzazione, conosciuto anche col nome di metallurgia delle polveri. La produzione è semplice:

la materia prima, di tipo metallico ma non solo (è utilizzata anche la plastica) è ridotta in polveri estremamente sottili i cui granelli non sono invisibili all’occhio umano.

I metalli che si impiegano per gli articoli della sinterizzazione sono principalmente acciaio, bronzo, ottone, ferro e ferro zincato.

La polvere è lavorata attraverso speciali macchinari e si realizzano così i singoli pezzi.

I filtri ottenuti sono realizzati secondo colori, funzioni, forme differenti.

Il loro uso è valido per molteplici attività.

I campi in cui attualmente sono impiegati i filtri sinterizzati sono soprattutto i seguenti (anche se sicuramente non mancherà una loro ulteriore diffusione nell’immediato futuro):

● Edile.

● Idraulico.

● Nautico.

● Nucleare

● Chimico.

● Petrolchimico.

● Automotive.

● Aeronautico-aerospaziale.

● Agricolo ed enologico

● Farmaceutico.

● Medicale.

● Alimentare

Le caratteristiche per cui i filtri sinterizzati risultano superiori ai normali filtri industriali sono innanzitutto una resistenza impareggiabile alla corrosione, al contatto meccanico nonché alle temperature a cui è necessario aggiungere la capacità di sopportare stress e pressioni elevate. Sono quindi adatti all’impiego nelle diverse apparecchiature di tipo pneumatico.

Altri due elementi a favore, da non sottovalutare assolutamente, sono il design accattivante, che li rende perfetti anche quando si trovano a vista e il costo accessibile. Per le aziende dell’industria italiana sono un’innovazione conveniente sotto tutti i punti di vista, essendo le prestazioni impareggiabili e l’investimento contenuto.

Quali filtri sinterizzati?

I filtri sinterizzati si trovano sul mercato in diversi materiali e forme, ognuna con precise caratteristiche. Vediamo quali:

Filtri sinterizzati in acciaio inox. Filtri in grado di dare il massimo quando le temperature sono elevate, ovvero anche superiori ai 300°C e comunque entro i 450°C. I settori che vedono l’impiego maggiore di questo tipo di filtri sono quello chimico e petrolchimico, l’aeronautico, il medicale, il nucleare, l’alimentare e il farmaceutico.

Filtri in grado di dare il massimo quando le temperature sono elevate, ovvero anche superiori ai 300°C e comunque entro i 450°C. I settori che vedono l’impiego maggiore di questo tipo di filtri sono quello chimico e petrolchimico, l’aeronautico, il medicale, il nucleare, l’alimentare e il farmaceutico. Filtri sinterizzati in bronzo. Si tratta di filtri industriali sinterizzati che presentano una resistenza particolarmente valida a contatto con l’acqua marina, motivo per cui si trovano spesso utilizzati nel settore idraulico, nautico e nelle applicazioni di tipo pneumatico. Meno resistenti alla corrosione, per avere prestazioni top anche da questo punto di vista richiedono un passaggio ulteriore: la nichelatura.

Si tratta di filtri industriali sinterizzati che presentano una resistenza particolarmente valida a contatto con l’acqua marina, motivo per cui si trovano spesso utilizzati nel settore idraulico, nautico e nelle applicazioni di tipo pneumatico. Meno resistenti alla corrosione, per avere prestazioni top anche da questo punto di vista richiedono un passaggio ulteriore: la nichelatura. Filtri sinterizzati in tela e rete metallica. I filtri sinterizzati più versatili e innovativi, utilizzati in tutti i settori che abbiamo citato all’inizio. Hanno una durata nel tempo davvero impareggiabile.

La varietà dei filtri sinterizzati permette di avere il massimo della performance con il minimo sforzo in molteplici settori dell’economia. Una tecnologia 100% Made in Italy frutto della tradizione siderurgica italiana.