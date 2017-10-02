Caricamento...

Allarme Terrorismo, Las Vegas sparatoria durante un concerto ucciso l'attentatore

02/10/2017

TITOLO
Allarme Terrorismo a Las Svegas dove si è verificata una sparatoria durante un concerto. Secondo le prime notizie ufficiali le forze dell'ordine hanno ucciso l'attentatore

Allarme Terrorismo a Las Vegas, sparatoria in un concerto

Ottobre per Las Vegas inizia con l'allarme terrorismo. Poche ore fa infatti è stata diffusa la notizia di una sparatoria avvenuta durante il concerto dell'artista Jason Aldean. Secondo le prime notizie ufficiali che arrivano dalla città degli Stati Uniti il drammatico evento si è verificato in occasione di un festival di musica coutry nei pressi del Mandalay Bay Hotel. La segnalazione è arrivata alle forze dell'ordine dalle persone presenti al festival, i quali hanno raccontato come un uomo abbia iniziato a sparare a zero sulla folla.

Allarme Terrorismo a Las Vegas, ucciso l'attentatore

Le forze dell'ordine a Las Vegas dopo la denuncia hanno immediatamente circondato il perimetro attorno al Mandalay Bay Hotel, iniziando una vera e propria caccia all'uomo durante la quale è stato ucciso l'attentatore. Secondo i racconti dei testimoni però sembrerebbe che l'uomo non abbia agito in solitaria, ma bensì con il supporto di un gruppo armato e ben organizzato. Al momento la sparatoria avvenuta a Las Vegas non è stato rivendicato da nessun gruppo estremista, ma la polizia ha comunque preferito bloccare il traffico aereo dell'aeroporto di McCarran al fine di bloccare così gli altri killer.

Allarme Terrorismo a Las Vegas, 2 morti e 24 feriti

La sparatoria avvenuta a Las Vegas ha fatto scattare anche negli Stati Uniti l'allarme terrorismo, anche se ancora è parecchio dubbia la natura dell'attentato. Comunque sia il numero dei morti sembra essere destinato ad aumentare. Le vittime registrate dalla sparatoria al momento sono solo ma secondo i dati ufficiali i feriti sono già 24, tra questi 12 versano in gravissime condizioni. Per conoscere ulteriori dettaglio dovremmo però aspettare il passare delle ore.
