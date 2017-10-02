Oroscopo di Branko oggi: novità oroscopo del giorno 2 ottobre 2017

Inizio di settimana al top per il segno dei gemelli. Ottobre è il mese della Bilancia e Branko nel suo oroscopo di oggi per Il Messaggero annuncia occasioni di fortuna, amore e amicizia. L'oroscopo del giorno 2/10/2017 riserva tantissime sorprese anche per gli altri segni perché Giove pianeta del successo, sta lavorando in silenzio. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo subito le previsioni di Branko e le stelle per oggi.

Ariete: Branko oroscopo 2 ottobre 2017 con la Luna protagonista oggi e per tutta la settimana. Il pianeta raggiungerà il culmine della sua bellezza giovedì quando sarà piena in Ariete. Probabili incontri casuali anche nei posti dove solitamente non si fanno conquiste. Studiate le proposte di lavoro.

Toro: Branko oroscopo oggi che parte in sordina, poi la Luna si riscalda in Pesci e propizia incontri per risolvere questioni professionali ed eventuali problemi economici che vi tenevano in pensiero da tempo. L'astrologo istriano suggerisce di non fermarvi perché la settimana si chiude con la Luna nel vostro segno.

Gemelli: L'abbiamo detto all'inizio, siete il segno fortunato secondo l’oroscopo Branko di oggi 2 ottobre 2017. Il transito di Giove in Bilancia con la Luna giusta favorisce anche l'amore, previsti nuovi innamoramenti che non colpi di fulmine ma duraturi nel tempo.

Cancro: Previsioni dell’oroscopo di oggi Branko influenzati dalla Luna che si comporta un po' come la gazza ladra che si sposta verso i pianeti brillanti. Il giorno più critico della vostra settimana sarà giovedì, ma risolverete gran parte dei grattacapi che già da stamattina si sono presentati.

Leone: L'inizio dell'autunno segna il passaggio delle situazioni astrologiche e se qualcuno del segno non è ancora in coppia deve avere fiducia nella Luna piena di questa settimana, occasione imperdibile! Oggi avrete forti mal di testa forse causati dalla digestione lenta, mantenetevi leggeri.

Vergine: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi 2 ottobre Branko si concentrano su Mercurio che è troppo veloce nel segno e non vi permette di concludere tutti gli accordi. Tuttavia non mancheranno nuove occasioni preziose perché c'è sempre Giove in agguato in una posizione che non si verificava da sette anni.

Bilancia: Branko oroscopo di oggi 2 ottobre 2017 con un Mercurio che vola nel vostro segno sospinto dal dolce alito della Luna. Il dio della fortuna finanziaria è stimolato da Giove. Stasera importanti notizie per chi cerca la passione, e per gli amanti datati forse è il tempo di pensare al matrimonio.

Scorpione: Dovete lavorare per un domani migliore, anche se l'astrologo lo ha ripetuto per tutto l'anno. L’oroscopo oggi Branko impone calma perché potreste reagire in maniera troppo forte. Dovete avere fiducia nelle stelle che si avvicinano nel vostro segno, portando tutta la fortuna che meritate.

Sagittario: Una mattinata eccezionale per gli affari, se investite in borsa avrete un profitto assicurato. Siete presi dalla materialità oggi. La famiglia però vi tiene troppo sotto pressione, una situazione che sparirà solo giovedì pomeriggio. Nervi saldi.

Capricorno: Oroscopo 02/09/2017 di Branko con protagonista la congiunzione Mercurio-Giove in Bilancia, quindi state attenti alla salute e non sospendete le terapie. Gli effetti sono più acuti negli over 50. Gli astri della passione vi rendono troppo emotivi e non manca l'agitazione nel campo professionale, anche se Venere veglia su di voi.

Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi che parla di matrimonio. Per l'astrologo sposarvi è una vera fortuna e garantisce vita meravigliosa e continue scoperte interessanti oltre ad una certa garanzia economica. Se siete ancora single avrete due possibilità in settimana.

Pesci: Secondo l’oroscopo di Branko del 2 ottobre oggi al tramonto si verificherà un evento astrale molto importante. Nettuno vi regala sogni e speranze, un vero e proprio miracolo dopo che per tre anni avete avuto Saturno contro, e non è il titolo di un film. Tanto amore per voi e per il vostro cuore azzurro come il mare.