Uomini e Donne anticipazioni scelta lampo di Sabrina Ghio, bufera sul web

di Redazione 02/10/2017

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne vedono ancora una volta come protagonista Sabrina Ghio. Per la tronista si parla appunto di scelta lampo, ma la cosa ha scatenato una vera e propria bufera sul web Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina Ghio e Nicolò a tutto gossip Sabrina Ghio poco prima che iniziasse Uomini e Donne ha dichiarato di aver comunque tentato un approccio con Mattia Marciano, il collega di trono. Il ragazzo però ha sempre spiegato di non aver mai visto il messaggio su Instagram. Dalla dichiarazione i fan di Uomini e Donne hanno sempre pensato che la ballerina di Amici sarebbe potuta scendere dal trono e corteggiare Marciano, ma così non è stato... L'attenzione di Sabrina Ghio è stata subito attirata dal corteggiatore Nicolò Rainoldo, ma tra i due forse non è tutto fuoco e fiamme. Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina Ghio pronta per la scelta? Come abbiamo appena spiegato l'attenzione di Sabrina Ghio è stata immediatamente attirata da Nicolò Rainoldo... La cosa però è parecchio ambigua perché il ragazzo, noto per il suo trascorso a Temptation Island, corteggia la ballerina ma pare che non ne sia del tutto convinto. Che sia dunque una strategia pubblicitaria? Il corteggiatore ha infatti spiegato che dopo la prima esterna Sabrina Ghio non è stata in un certo qual modo all'altezza delle sue aspettative. Le anticipazioni di Uomini e Donne sotto questo punto di vista sono parecchio contrastanti dato che parlano sia di una scelta lampo di Sabrina Ghio che di un abbandono per Nicolò Rainoldo. Uomini e Donne anticipazioni, il web allarma Sabrina Ghio Le ultime puntate del trono classico di Uomini e Donne hanno preso una piega diversa da quella che i fan potessero immaginare. Sabrina Ghio sembra essere pronta per la scelta, ma gli atteggiamenti di Nicolò sembrano un po' ambigua. Sulla base di queste motivazioni sul web si è animata una vera e propria bufera, dove sono molti i follower che cercano di mettere in guarda Sabrina Ghio da una scelta sbagliata come potrebbe dimostrarsi Nicolò Rainoldo, definito anche "seduttore seriale".

