Allergia all’hennè: bambina di 7 anni ustionata dal tatuaggio

Ustioni e cicatrici sul braccio di una bambina dopo che si era fatta un tatuaggio. L’hennè è pericoloso?

Madison e la sua famiglia erano andati in vacanza sul Mar Rosso, in Egitto, ma il soggiorno si è trasformato in un incubo. Come riporta Metro.co.uk, la bambina di 7 anni è finita in ospedale a causa di un tatuaggio all’hennè che le ha causato ustioni e cicatrici. Prima di questo evento la famiglia Gulliver aveva già dovuto ricorrere alle cure dei medici perché la madre Sylvia è stata ricoverata per forti dolori al ventre dovuti ad un’infezione alla cistifellea. Per cercare di mantenere calmi i suoi figli gli ha concesso di fare un tatuaggio all’hennè come il suo, un servizio offerto dal resort in cui alloggiavano.

Il fratello di Madison ha avvertito subito dei fastidi al braccio e il tatuaggio è stato rimosso, per la bambina invece le cose sono andate peggio perché il dolore e il prurito sono arrivati in seguito. Il tatuaggio all’hennè non si poteva più rimuovere e il braccino si è ricoperto di ustioni e bolle dalla mano sino al gomito. I dermatologi sono intervenuti immediatamente ma le cicatrici potrebbero rimanere per sempre. Il padre della bambina ha messo in guardia tutti i genitori sui rischi di questi tatuaggi che sono tutt’altro che innocui.

Perché i tatuaggi all’hennè sono pericolosi?

L’hennè non è pericoloso, ma per fare i tatuaggi viene aggiunto ad altre sostanze tra cui l’1,4 fenilendiammina o le para-fenilendiammine (PPD). Un recente studio condotto presso l’università di Perugia e pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health ha accertato il rischio di dermatiti da contatto per i tatuaggi temporanei all’hennè. Una moda molto diffusa che può diventare pericolosa se la persona è allergica o ha una pelle molto sensibile alle sostanze utilizzate per dare il colore ‘nero’.