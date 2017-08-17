E’ nato Essenzial, l’anti-iPhone
di Redazione
17/08/2017
Conferme dal creatore Andy Rubin: Essenzial Phone spedito entro 7 giorniDopo ripetuti invii e problemi di commercializzazione, la compagnia di Andy Rubin direttamente da Palo Alto, nella Silicon Valley, è finalmente pronta per iniziare a spedire il suo primo smartphone, chiamato Essenzial Phone PH-1. Essential si presenta come l’anti iPhone e ora la ditta sta raggiungendo via mail i suoi potenziali clienti per comunicare le ultime novità, come la spedizione del prodotto tra sette giorni. Come si comporterà questo dispositivo Android celebrato come un gioiello della tecnologia? Non c’è più nessun riserbo riguardo Essential Phone: Dave Lee ha postato sul suo canale Youtube Dave2D, su Instagram e Twitter alcune foto del nuovo smartphone, già in suo possesso. Si vede chiaramente il retro di Essential e si notano subito i sensori tutti allineati, partendo dalla fotocamera fino al flash. Ancora nessuna recensione su questo nuovo ritrovato tecnologico, così ambizioso da voler fare le scarpe al celebre prodotto Apple.
Essential Phone, caratteristiche tecniche dell’anti iPhone di Andy RubinEssential Phone, per ora, è vendibile solo negli USA direttamente dal sito Essential.com, ma anche su canali quali Amazon e Best Buy al prezzo di 699 dollari, pagabili anhe in comode rate da 29 Euro circa al mese. La spedizione è garantita in due-tre giorni. Essential PH-1 è uno smartphone di fascia alta senza cornici. Nella parte frontale è stato inserito un display QHD da 5,71 pollici che ricopre oltre l’84% della superficie. All’interno troviamo la Cpu Snapdragon 835, Os Android, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.
Articolo Precedente
Allergia all’hennè: bambina di 7 anni ustionata dal tatuaggio
Articolo Successivo
Caterina Balivo mamma felice: è nata la secondogenita Cora
Redazione