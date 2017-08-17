Ritrova anello di fidanzamento 13 anni dopo grazie a una carota
di Redazione
17/08/2017
Mary Grams lo aveva perso nel 2004 mentre era nell’ortoLa natura prende, la natura dà: Mary Grams perse il suo anello di fidanzamento nel 2004 mentre era nel suo orto e sradicava le erbacce ad Alberta, in Canada. L’84enne aveva ricevuto il gioiello nel 1951 dal suo fidanzato e poi marito, e dal momento che lo aveva perso, non avrebbe mai creduto di poterlo ritrovare, vista la vastità dell’area. Fino a quando la nuora non raccolse le carote nella fattoria.
Carota con anello di fidanzamento, lo strano caso di Mary GramsMary Grams di 84 anni ricorda quella situazione in cui un ragazzo di Londra, Andy, ha trovato per terra un prezioso da 60mila Euro. Però il marito di Mary non sapeva nulla della perdita dell’anello di fidanzamento, perché la stessa Mary aveva paura che la potesse mandare al diavolo, quindi lo ha sostituito senza che lui ne sapesse nulla. Poco dopo, la coppia si trasferì in un’altra casa, lasciando la fattoria al figlio e alla nuora. Ebbene, una carota ha ridato il sorriso a Mary, tredici anni dopo: raccogliendo i tuberi in giardino, la nuora ha notato che in una era incastrato qualcosa di luccicante. All’inizio pensava fosse una linguetta di lattina o un pezzo di metallo, ma guardandolo meglio ha visto che era l’anello di fidanzamento della suocera! In pratica ci era cresciuta dentro una carota. Sicuramente il gioiello era andato in profondità nel terreno e il tubero ha favorito un ritrovamento veramente impossibile, dopo 13 anni di intemperie e cambiamenti.
Articolo Precedente
Annuncia il suicidio su Facebook e si uccide: morto Giuseppe Pellegrin
Articolo Successivo
Allergia all’hennè: bambina di 7 anni ustionata dal tatuaggio
Redazione