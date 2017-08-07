Allerta Meteo Protezione Civile: rischi per forti temporali al Nord, temperature in calo
di Redazione
07/08/2017
Oggi 7 agosto precipitazioni in Trentino Alto Adige e Lombardia, allerta arancione in VenetoLe Regioni settentrionali italiane avranno un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali e conseguente calo delle temperature: sono queste le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile, insieme con le Regioni coinvolte, le quali hanno emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Ogni Regione d’Italia avrà diverse criticità di carattere idrogeologico e idraulico, riportate nel bollettino di criticità consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile. Al Nord, quindi, ci saranno forti temporali con sporadiche grandinate e si avrà un abbassamento della temperatura. Vediamo i relativi allerta meteo per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto. Anche oggi, 7 agosto 2017, in Lombardia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano ci saranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale: i venti li sposteranno verso altre regioni come Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento, con fulmini e grandinate locali.
Allerta Meteo Protezione Civile 7 agosto 2017, allerta arancione in VenetoRimane allerta gialla per quanto riguarda il Piemonte Occidentale e l’Emilia Romagna, mentre in Veneto la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta arancione per rischio idrogeologico su tutti i settori settentrionali a causa dei fenomeni atmosferici previsti. Il quadro delle previsioni meteo e delle relative criticità sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base all’evolversi dei fenomeni di carattere atmosferico.
