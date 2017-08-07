Napoli, militari Esercito aggrediti da gruppo immigrati, video virale
di Redazione
E’ successo in centro, in Via Firenze, durante operazione Strade SicureEpisodio molto grave ripreso in un video e postato su Facebook tramite la pagina Comitato Quartiere Vasto: dei militari dell’Esercito Italiano, impiegati nell’operazione Strade Sicure, sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di immigrati in pieno centro a Napoli. In poco tempo, le immagini dei soldati contro gli extracomunitari a due passi dalla Stazione Centrale partenopea sono diventate virali su Internet.
Soldati Esercito contro extracomunitari a Napoli, video viraleNel video, diventato virale in pochi minuti, si vede benissimo un uomo a terra controllato dalla pattuglia dei militari in servizio in Via Firenze. A un certo punto, un gruppo di immigrati inizia a protestare con fervore, ma in pochi secondi i soldati si sono trovati letteralmente accerchiati tra urla, spinte e fischi diretti a loro. L’extracomunitario fermato è stato trascinato via, lontano dalla jeep dell’Esercito. Tutto è avvenuto sotto gli occhi di tutti, in uno dei quartieri più difficili della città. Gli stessi attivisti del Quartiere del Vasto, ovvero il comitato che ha diffuso le immagini sui social, si è detto stanco di questi episodi di violenza e fanno sapere di aver presentato in Prefettura, in Questura e al Comune una petizione con 600 firme per chiedere più controlli e più sicurezza nell’area, viste le condizioni di pericolo per le famiglie che ci abitano. Non è il primo episodio di scontri tra Esercito ed immigrati, ma certamente è quello che ha fatto più scalpore grazie al video virale.
