Allerta terrorismo ad Amburgo dopo l’attacco in supermarket

Aggressione in un supermercato ad Amburgo, un uomo armato di coltello ha attaccato i clienti

Pomeriggio di terrore ad Amburgo dove un uomo è entrato nel supermercato Edeka e ha aggredito i clienti in un coltello. Al momento il bilancio è di un morto e di un numero imprecisato di feriti, come riporta Repubblica. Secondo le prime informazioni l’aggressore urlava ‘Allah akbar’ ed è stata diramata l’allerta terrorismo. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell’ordine e da un elicottero.

La polizia è stata avvertita immediatamente con diverse telefonate intorno alle ore 15. L’unità speciale antiterrorismo è intervenuta sul posto e dopo 30 minuti è stato fermato l’aggressore nella Hellbrookstrabe. Diffuse anche le immagini mentre è seduto in auto con il volto sanguinante. Nonostante l’allerta terrorismo non ci sono informazioni sul motivo dell’aggressione, il movente della rapina non è stato confermato. Intanto tutti i cittadini di Amburgo sono stati invitati con un tweet a restare lontani da Barmbek district. Smentita la notizia del quotidiano tedesco Bild del secondo uomo in fuga.

Attentato in Germania, le stragi di Monaco e Berlino

La Germania sprofonda nel terrore oggi 28 luglio 2017, la situazione è sotto controllo ma nel cuore dei tedeschi sono ancora aperte le ferite per i fatti di Monaco e Berlino. Il 22 luglio dello scorso anno un 18enne ha sparato contro un gruppo di persone uccidendone 9 e ferendone 15 prima di suicidarsi, era sotto trattamento farmacologico. A Berlino invece qualche giorno prima di Natale un tir ha investito la folla ai mercatini di Natale che ha causato la morte di 9 persone e molti feriti.