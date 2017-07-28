Star Wars 8: L'ultimo Jedi anticipazioni
di Redazione
28/07/2017
In arrivo nuove importanti anticipazioni per Star Wars 8: L'ultimo Jedi. Mancano ormai pochi mesi prima dell'arrivo nelle sale del film e gli spoiler ormai cominciano a rivelare qualcosa in più. Da ore ormai circolano sul web delle immagini davvero particolari, la foto che però ha catturato l'attenzione di fan è quella di Snoke, scopriamo insieme perché. Nell'arco delle scorse settimane il regista si è lasciato sfuggire un piccolo confuso spoiler di Star Wars 8: L'ultimo Jedi. Secondo alcune anticipazioni infatti vedremo Luke e Rey, anche se al momento non è ancora ben chiaro sotto quale veste il loro rapporto cambierà. Le nuove anticipazioni oggi però riguardano Snoke! Il personaggio, noto per Leader del Primo Ordine Supremo e per via dei suoi legami con il lato oscuro, per la prima viene mostrato in un modo che nessuno avrebbe mai immaginato. Durante i film passati siamo stati abituati a vedere questa creatura sotto un aspetto quasi immaginario, circondato da luci e e varie ombre, adesso però non è più così! In questi giorni sono state pubblicate diverse le anticipazioni di Star Wars 8: L'ultimo Jedi... Adesso però sarebbero arrivate anche delle foto ufficiali scattate molto probabilmente sul set.
Star Wars 8: L'ultimo Jedi, le foto di SnokeStar Wars 8: L'ultimo Jedi ormai è nel vivo dei preparativi e finalmente a breve potremmo vederlo in tutti i cinema del mondo. Come anticipato precedentemente troveremo delle importanti novità che riguardano il rapporto tra Luke e Rey, anche se il protagonista delle anticipazioni di oggi è Snoke. Poche ore fa è stata diffusa una foto di Snoke che lo mostra in carne e ossa, con i suoi lineamenti scalfiti, cicatrici, rughe e occhi blu... A quanto pare questa volta la Disney ha davvero deciso di lasciare i fan della saga letteralmente senza parole!
