Cerotto alla bava di lumaca: ecco come sarà utilizzato per gli interventi chirugici

Ricercatori di Harvard hanno creato un cerotto flessibile ispirato alla bava di lumaca

Ha dell'incredibile la notizia che un team di scienziati di Harvard è riuscito a realizzare un super cerotto prendendo ispirazione dalla bava di lumaca. Gli studiosi, guidati dal professore Jianyu, hanno lavorato a lungo per creare un dispositivo medico capace di tenere insieme le superfici umide degli organi interni. Gli adesivi presenti sul mercato hanno al loro interno sostanze tossiche e quindi non possono essere sempre utilizzati. La bava di lumaca, già utilizzata in campo cosmetico, si è rivelata un ottimo sostituto di tipo naturale.

Come funziona il super cerotto?

L’adesivo composto principalmente da macromolecole e polimeri caricati elettrostaticamente, è stato plasmato intorno alla bava di lumaca della Arion subfuscus. Questa specie di lumaca (che potete vedere in foto) è molto diffusa negli Stati Uniti e in Europa e produce una sostanza molto appiccicosa quando è in pericolo.

Sono stati effettuati i primi test sui maiali e il super cerotto si è dimostrato molto versatile su pelle, cuore, fegato e persino cartilagine. Ottimi i risultati che fanno pensare che molto presto potrà essere utilizzato anche negli interventi chirurgici. Anche i test sulle cellule umane hanno dato esito positivo perché è stato escluso qualsiasi problema legato alla tossicità della sostanza. Sui topi invece sono stati condotti interventi di emergenza e il cerotto alla bava di lumaca ha bloccato le emorragie. Tutti i risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Science.