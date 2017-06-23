Caricamento...

Tara Gabrieletto lascia la tv, matrimonio in crisi con Cristian Galella?

23/06/2017

Tara Gabrieletto lascia la tv, ebbene si l'ex tronista ha decido di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. La news però in pochissimo tempo ha messo in allerta il mondo del gossip: che il matrimonio con Cristian Galella sia già in crisi? Tara Gabrieletto lascia la tv, almeno così ha deciso di far sapere l'ex corteggiarice ai suoi fan. A quanto pare l'attuale moglie di Cristian Galella sembra essersi stancata di alcuni atteggiamenti che la stampa in questi anni le abbia riservato. Tara Gabrieletto infatti ha deciso di lasciare la tv per seguire una diversa strada lavorativa con un progetto davvero top secret, del quale non ha voluto assolutamente parlare. Al momento è impossibile sapere se il marito, Cristina Galella, sarà o meno coinvolto nel futuro lavorativo della Gabrieletto. Secondo alcuni rumors, addirittura, il progetto di Tara Gabrieletto potrebbe riguardare l'apertura di un bar nel cuore di Roma... Un po' come hanno fatto Aldo Palmeri e Alessia Cammarota a Catania, in Sicilia. La notizia riguardante l'abbandono della tv da parte di Tara Gabrieletto però ha fatto sorgere un nuovo dubbio: il matrimonio con Cristian Galella è già in crisi? Tara Gabrieletto lascia la tv a causa di una crisi nel matrimonio con Cristian Galella? La coppia al momento non sembrerebbe in crisi, la conferma di questo viene anche dai vari post pubblicati su Instagram dove i due si mostrano affiatati e felici. Tara Gabrieletto ha deciso di lasciare la tv solo ed esclusivamente per difendere la sua privacy, stanca delle critiche dei fan è soprattutto del gossip italiano. Al momento nulla è stato detto circa gli account social che sono regolamento aggiornati dalla stessa Tara Gabrieletto.
