Amazfit Antelope, scarpe tecnologiche a 25 euro

di Redazione 14/04/2018

La casa Xiaomi ha presentato le Amazfit Antelope Light Sport Shoes. Sono delle scarpe smart ed economiche che hanno integrate il chip contapassi. La famosa azienda di elettronica cinese, si è lanciata quindi nella produzione di scarpe all'avanguardia tecnologica. Le scarpe firmate Xiaomi: arrivano le Amazfit Antelope La Xiaomi è un'azienda cinese nota in tutto il mondo, per la produzione di apparecchi di elettronica, nello specifixo, smartphone e fotocamere. L'azienda d'oriente forse per crescere forse per insoddisfazione, ha voluto girare la propria produzione pure nel mercato delle calzature. Sono quindi disponibili le Amazfit Antelope Light Sport Shoes, scarpe sportive smart, ossia, intelligenti. All'interno della suola è però che conta sia i passi che le calorie che si bruciano: grazie a questo nuovo apparecchio, si potrà così capire quanti chilometri si percorrono. Questo attraverso un'apposita app dedicata per il funzionamento appunto del congegno. Le scarpe sono state lanciate in Cina ad un prezzo irrisorio, intorno ai 25 euro, mentre se si vogliono acquistare in Italia, il prezzo è leggermente più alto, e si aggira intorno ai 57,70 euro. Amazfit Antelope: le caratteristiche All'apparenza le Amazfit Antelope Light Sport Shoes sono delle scarpe sportive, sulla lunghezza del design attuale del mercato. Sono vendute in tre colori, con la tomaia di colore blu, grigio chiaro o nel classico colore nero. La suola (dove lavora un chip Mija Smart Core 2), è sempre fata di colore bianco, in tutti e tre i toni. Le scarpe non vengono ideate direttamente in casa Xiaomi, ma da un'azienda sussidiaria, la Huami, e sono dedicate ad un pubblico giovanile, ma anche a chi ama le corse. Molto particolare è pure il fatto che i lacci delle stesse scarpe siano stati ideati con un filo riflettente, così che siano evidenti pure in situazioni di scarsa visibilità. Stessa banda riflettente è presente anche sul tallone.

