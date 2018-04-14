Home Salute Gravidanza: chi lo dice che sport e sauna fanno male? Ecco i miti da sfatare

di Redazione 14/04/2018

La stragrande maggioranza delle persone ha delle informazioni sbagliate in merito a quella che è l'attività fisica, gravidanza, età e spa: ecco i miti da sfatare in merito allo sport in dolce attesa Gravidanza e le false affermazioni Molte sono le false affermazioni ma anche i luoghi comuni molto noti che invitano a dubitare della veridicità delle stesse. Le tante domande che ci si pone sono con probabilità aumentate a causa del web,che ha velocizzato notevolmente la diffusione delle notizie più false possibili. Molto più semplice e sensato è dare le informazioni corrette per dimostrare effettivamente quali siano gli atteggiamenti giusti durante la gravidanza. Gravidanza: l'obiettivo dell'Istituto Superiore di Sanità Ecco quindi che l'obiettivo che intende inseguire l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in un'apposita area creata sul nuovo portale di informazione online IsSalute.it è quello di diffondere un elenco di comportamenti e trattamenti che si possono assumere serenamente durante la gravidanza. Qualche esempio può essere valoroso a far capire davvero il messaggio e, soprattutto, a distruggere le fake news vecchie di una vita. Prima di tutto non è per niente vero che in gravidanza non si può fare sport: anzi. La cosa importante è evitare di fare esercizi pericolosi che provochino urti e cadute. Per il resto un po' di movimento sarà il massimo giovamento alle vene varicose, gonfiore a mani e piedi, mal di schiena e diabete gestazionale. Lo sport d'altronde è un argomento che dà numerosi spunti in fatto di cattive notizie. Non è vero, ad esempio, che con l'artrosi non ci si può dare adito all'attività fisica: al contrario, una ginnastica delicate come il pilates o stretching può favorire il movimento articolare e facilitare il decorso della malattia.

