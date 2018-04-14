Home Esteri Trans conquista il ragazzo che non la volle quando era uomo, il caso negli USA

Trans conquista il ragazzo che non la volle quando era uomo, il caso negli USA

di Redazione 14/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Erin e Jared, sono una coppia americana e vivono felicemente la loro storia, e fin qui nulla di particolare. Ma se vi dovessimo che una trans conquista il ragazzo che l'aveva rifiutata in passato, e che questa trans è Erin? Lì nascerebbe la sorpresa, e infatti così è. Certo, l'amore tra i due è nato lentamente ma la loro storia dimostra come un sentimento vada al di là dei pregiudizi. Trans conquista il ragazzo che ama: la storia di Erin Erin è nata come Aaron, un ragazzo che stava scomodo in quel corpo che non gli piaceva. Ai suoi 18 anni tentò un approccio con Jared che però lo rifiutò. E oggi invece sono una coppia solidissima. "Ero ancora un ragazzo quando ho mandato a Jared un messaggio su Facebook perché mi piaceva, ma lui non era interessato e dopo un po' ho lasciato perdere", ha raccontato Erin al Daily Mail. Qualche mese dopo il rifiuto, l'allora Aaron ha iniziato il percorso per diventare donna e dopo due anni di terapia ormonale è diventato Erin. Un giorno la ragazza ha visto che Jared ha messo un like a una sua foto su Instagram. "Gli ho mandato subito il mio numero e dopo cinque minuti mi ha risposto. Abbiamo iniziato a parlare e il giorno dopo siamo usciti insieme. Dopo una settimana eravamo fidanzati". Prima di stare insieme a Jared la ragazza ha avuto altri uomini ma quando la relazione cominciava a farsi importante tutti si tiravano indietro. I ragazzi infatti si vergognavano di lei con la famiglia o gli amici, secondo il racconto di Erin. Jared invece non si è mai curato del giudizio degli altri. Anzi lui l'ha presentata alla sua famiglia, loro lo sanno che Erin è una trans. Trama conquista il ragazzo: quando nasci in un corpo che non vuoi Erin ha dichiarato di non aver mai voluto quel corpo maschile. "Quando avevo tre anni mettevo le scarpe col tacco di mia nonna e rubavo trucchi a mia mamma: sono cose che un ragazzo non farebbe". Fino ai 18 anni però ha soffocato la sua femminilità nonostante fosse sempre troppo triste. Ad un certo punto poi il suo corpo da uomo non le bastava più e ha preso una decisione. E' a quel punto che ha cominciato tutta la trafila per cambiare sesso. Percorso che ancora non ha completato. Erin ha fatto la terapia ormonale, si è rifatta il seno, le manca l'ultimo passaggio: l'operazione chirurgica per cambiare genere. Intervento che il suo Jared non le chiede. Anzi dice "Lei vuole essere più femminile, ma per me è già bellissima. L'amore che provo per lei va al di là di un'operazione".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp