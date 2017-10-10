Amazon diventa una farmacia? Medicine e farmaci presto online

Amazon ha intenzione di entrare nel mercato dei farmaci online anche se la questione delle condizioni di lavoro dei dipendenti continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica dopo le ultime rivelazioni.

Amazon punta il settore della vendita dei farmaci

Ordinare farmaci online presto potrebbe diventare realtà grazie al colosso dell'e-commerce Amazon. L'azienda da tempo pensa di entrare nel business farmaceutico e vendere farmaci con prescrizione medica. Secondo CNBC i vertici si riuniranno per prendere una decisione prima del giorno del ringraziamento che quest'anno è il 23 novembre. Nell'ultimo anno Amazon ha incrementato le assunzioni e ha contatto diversi esperti per valutare l'ingresso nel settore farmaceutico.

La catena di vendita dei farmaci non è come quella dell'abbigliamento o dell'elettronica, ma è molto più complessa perché ci sono diversi ostacoli normativi da superare, senza contare che la concorrenza è spietata. La società di Jeff Bezos però ha valutato tutti i rischi ha già formulato una strategia per affermarsi nel mercato. Secondo gli esperti, il settore farmaceutico negli States ha un valore di circa 560 miliardi all'anno.

Amazon scoprirà a breve le sue carte e CBNC ha scoperto quello per cui si lavorava in gran segreto al quartiere generale attraverso una mail. Per gli analisti però Amazon venderà farmaci online non prima di un anno o due e che potrebbe anche collaborare con le farmacie per avvantaggiare le consegne dei medicinali. Al momento sono già disponibili alcuni prodotti come garze e termostati e nella divisione Amazon c'è il team 1492 che progetta hardware e software in ambito sanitario come Echo e Dash.

Le condizioni di lavoro in Amazon

L'annuncio della farmacia online Amazon potrebbe semplificare la vita di molte persone ma, come dicevamo all'inizio, c'è ancora la questione delle condizioni dei lavoratori che deve essere chiarita. Ritmi di lavoro massacranti e stipendi non congrui contrastano con le news sul successo del colosso delle vendite online. È sulle spalle dei dipendenti che lavorano tutto il giorno facendo anche straordinari non retribuiti che regge tutto il peso di Amazon. L'azienda ha fatto di velocità e precisione delle consegne la sua mission, pensate che nelle metropoli più affollate i pacchi arrivano sempre in tempo anche negli orari di punta. Amazon ha spiegato che alcuni lavoratori sono dipendenti di aziende esternalizzate ma, come per tutte le multinazionali, ci sono molti lati oscuri.