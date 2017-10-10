Home Attualità San Daniele Santo del Giorno: auguri divertenti buon onomastico Daniele, Daniel e Daniela

di Redazione 10/10/2017

San Daniele Comboni è il Santo del giorno di oggi, 10 ottobre: significato e curiosità del nome, origini della data e auguri divertenti di buon onomastico a Daniele, Daniela, Daniel con immagini, frasi e idee regalo da dedicare alle persone speciali. Buon Onomastico Daniele, Daniela e Daniel 10 ottobre: storia e origini Santo del Giorno Don Daniele Comboni Qualcuno sarà un po’ confuso, perché è consuetudine festeggiare San Daniele il 21 luglio. Ebbene, si sa che la Chiesa Cattolica pullula di santi, e tra i tanti si trova anche un sacerdote missionario, Don Daniele Comboni, ricordato proprio come il profeta d’Africa e nominato vescovo per questo. San Daniele, sin da giovane, scelse di votare la sua vita al sacerdozio e sentiva che la sua vocazione fosse diventare un missionario, tanto che fu un viaggiatore instancabile del Continente Nero. Dopo l’ordinazione nel 1854, Daniele sbarca in Africa, ma il primo viaggio un totale fallimento causa l’inesperienza e il clima non favorevole, aggiunti anche all’ostilità dei mercanti. Tornò a Roma, ma non si scoraggiò: progettò un piano globale di evangelizzazione e mise in atto una incisiva opera di sensibilizzazione sia a Roma, sia in Europa, fondando diversi istituti maschili e femminili chiamati comboniani. Nel 1868, il piano di evangelizzazione ebbe il successo sperato e con i sacerdoti e le suore presenti, dapprima si dedicò alla lotta contro lo schiavismo e la tratta degli schiavi e poi all’educazione della gente di colore, affinché la fede cristiana potesse mettere radici nella cultura africana. Inoltre, scrisse numerose opere di animazione missionaria e fondò la rivista Nigrizia, attiva ancora oggi. Una curiosità su San Daniele Comboni: la sua canonizzazione avvenne nel 2003 con Papa Giovanni Paolo II, il quale lo definì un insigne evangelizzatore e protettore del Continente Africano. 10 ottobre buon onomastico Daniele: immagini e auguri divertenti per Daniel e Daniela Quindi, il 10 ottobre è da considerare l’onomastico di Daniele, Daniel e Daniele. In questa occasione, perché non pensare a qualche simpatica idea regalo, magari a un libro, un viaggio o un e-book? Per chi non ha disponibilità economiche ingenti, si può cogliere l’occasione di fare degli auguri divertenti e originali a mezzo social, o via Whatsapp, soprattutto per amici e parenti. Magari, si possono anche scaricare immagini animate, GIF, cartoline di buon onomastico con immagini divertenti, o un video di auguri. Online è possibile trovare la maniera più creativa, bizzarra e originale per rendere questo giorno veramente speciale, soprattutto per chi ha trovato l’amore o lo sta cercando. Il significato del nome Daniele deriva da una parola ebraica composta da dan e dayan, ovvero ha giudicato e giudice, seguita da el, diminutivo di Elohim che significa Dio. Quindi, il significato di Daniela, Daniel e Daniele è Dio ha giudicato o Dio è il mio giudice. Può aiutare nella ricerca? Frasi divertenti di auguri buon onomastico Daniela, Daniel e Daniele per Facebook e WhatsApp Se la fantasia manca, niente paura, ecco qualche spunto per fare degli auguri originali e divertenti di buon onomastico a Daniel, Daniela o Daniele. Se le immagini di biglietti e cartoline da scaricare gratis sono facili da trovare, il difficile è trovare le parole per rendere questo giorno indimenticabile. Basta poco per accontentare mamma, papà e amici, soprattutto se sono lontani. Si apre Facebook o WhatsApp e si scrive una bella dedica, seguita da una bella foto: -Buon Onomastico Daniele! Non è solo il nome a rendere la persona unica, bensì la persona a rendere speciale il nome - Buon Onomastico Papà: il tuo nome per noi è come dire gioia, amore e felicità! - Daniela, un nome comune, ma tu sei unica! -Pensavi che mi fossi dimenticato? Felice Onomastico Daniela, auguri! -Daniel suona come musica ogni volta che lo sento: tanti auguri amore mio -Buon onomastico a un amico speciale: auguri Daniel!

