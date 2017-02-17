Home Economia & Lavoro Amazon Milano e Roma Lavora con Noi 2017: posizioni aperte, offerte di lavoro e info requisiti e candidature

17/02/2017

Molte novità per quanto riguarda chi cerca lavoro e si trova in Lombardia e nel Lazio: l’azienda di e-commerce Amazon ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Milano e a Roma nel 2017, che porterà alla creazione dai 700 ai 1200 posti di lavoro. Il Lavora Con Noi di oggi è riservato a questo colosso dello shopping online: di seguito, tutte le news riguardanti le posizioni aperte, le offerte di lavoro disponibili, le informazioni su quali sono i requisiti per chi vuole sottoporre le proprie candidature mediante CV o altre modalità di ricerca personale: esiste la possibilità per i giovani senza esperienza di essere presi mediante tirocinio o stage retribuito. Amazon, leader del commercio online, ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Milano: si tratta di una struttura che ospiterà gli uffici direzionali del gruppo e dovrebbe creare oltre 700 nuove occupazioni. A Roma, invece, sarà aperto un nuovo centro distribuzione che avrà bisogno di personale: sono stimate 1200 posizioni aperte nel 2017. Come presentare le proprie candidature e dove si trovano le informazioni sulle offerte di lavoro specifiche e sui requisiti richiesti? Il trasferimento nelle nuovi sedi Amazon di Milano e Roma creerà nuova occupazione: le nuove assunzioni partiranno a breve, quindi perché non focalizarsi sulle posizioni aperte 2017 e i relativi requisiti richiesti per lavorare in questo colosso dell’e-commerce? Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, si cercano manager, ingegneri, specialisti delle vendite, consulenti, sviluppatori, analisti finanziari, esperti marketing e IT: le candidature sono rivolte anche ai giovani senza esperienza per i quali sono messi a disposizione tirocini e stage retribuiti. A Roma invece cercano anche magazzinieri. Per presentare la propria candidatura per queste offerte di lavoro, basta inviare il proprio CV collegandosi sul sito ufficiale di Amazon nella sezione Carriere, allegandolo al modulo da compilare online. Da qui, si possono visionare tutte le sedi nel territorio italiano e scoprire quale occupazione potrebbe fare al proprio caso.

