Un passo dal cielo anticipazioni puntata del 23 febbraio 2017: La decisione di Emma dopo il malore
di Redazione
17/02/2017
Un passo dal cielo 4 è finalmente tornato dopo la pausa sanremese, con una puntata piena di colpi di scena che ha visto tra i principali protagonisti Vincenzo ed Eva ma soprattutto Emma. Le anticipazioni riguardanti la puntata del 23 febbraio 2017 infatti vedono come protagonista proprio la Emma che sarà costretta a prendere una decisione sulla vita, di cosa si tratta? Francesco come reagirà alla scelta della ricercatrice dopo il suo malore?
Un passo dal cielo 4 trama: La crisi tra Vincenzo e Eva insieme al malessere di EmmaUn passo dal cielo 4 è entrato nel vivo della sua trama. Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere Vincenzo e Eva ormai a un punto di frattura. Superata una prima crisi iniziale dovuta alla partenza di Eva per Los Angeles, ecco che la coppia si trova nuovamente davanti un vicolo che sembra quasi cieco: Vincenzo vorrebbe metter radici e creare una famiglia ma la modella spagnola? Il loro equilibrio viene sconvolto dall'arrivo di Diego, figlio di Silvia ex fidanzata di Vincenzo, dato che in quello stesso momento Eva affronta da sola la possibilità di poter essere incinta, omettendo tutto ancora una volta al fidanzato. Il pubblico infatti viene lasciato in sospeso con le dichiarazioni di Vincenzo "Eva io e te al momento vogliamo cose troppo diverse". Durante la puntata però finalmente Francesco Neri scopre la verità su Eleonora, la sorella di Zoe, trovata morta in riva al lago. Subito dopo si scopre che la ragazza è stata uccisa dall'amica Anna Hofer nel corso di una lite dopo che la ragazza aveva scoperto il tradimento dell'amica con il fidanzato. Il dolore di Zoe unirà ancora di più Francesco e Emma, anche se il colpo di scena tra i due arriva quando la ragazza, dopo aver passato la notte in casa del capo della forestale, prima di recarsi all'ospedale ha un malore e viene trasportata di urgenza in ospedale.
Un passo dal cielo 4 nuova puntata: Le scelte di Emma e di VincenzoLa nuova puntata di Un passo dal cielo 4 ci rivelerà quali saranno le sorti di Emma. La ricercatrice infatti si troverà costretta a prendere una decisione riguardante una sua vita tenendola nascosta a Francesco, come mai? I protagonisti del nuovo appuntamento con la fiction saranno anche Vincenzo e Cristina. La sorella di Huber approfitterà del momento di crisi con Eva e la chiusura del Bed and Breakfast per farsi avanti con il vicequestore?
