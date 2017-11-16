Amazon ricarica in cassa: come funziona il pagamento senza carta di credito?

Amazon ricarica in cassa è il primo servizio che consente di fare acquisti online e di pagare senza carta di credito ma in contanti. Per usufruire di questa opportunità dovete comprare un Buon regalo in un punto SisalPay e con la prima ricarica di 20 euro per voi un buono sconto di 10 euro.

Amazon.it pagamento in contanti, come funziona?

Nonostante la carta di credito sia un metodo di pagamento sicuro e collaudato, molte persone desiderano pagare in contanti gli acquisti che fanno online. La scelta del pagamento in contrassegno non è conveniente perché spesso ci sono somme aggiuntive che incidono negativamente sul budget personale. Ora però è tutto diverso, Amazon ha deciso di venire incontro alle esigenze dei suoi clienti ed è nato il servizio Amazon Ricarica in Cassa. I clienti possono ricaricare il saldo dei buoni regalo acquistandoli presso uno dei 40.000 punti vendita SisalPay dislocati sul territorio italiano. Il Buono Regalo Amazon ha un valore compreso tra 15 e 500 euro.

Per aggiungere il Buono Regalo si deve generare un codice a barre dal sito www.amazon.it/ricaricaincassa o dall’app mobile di Amazon. Questo codice si può utilizzare sia in versione cartacea che digitale e viene scansionato dai sistemi SisalPay, l'importo è immediatamente disponibile e si può collegare un solo codice a barre per evitare di generarne uno nuovo ogni volta che si vuole ricaricare il conto.

Amazon Ricarica in Cassa, grande successo negli USA

Francois Nuyts, VP, Country Manager di Amazon Italia e Spagna è molto soddisfatto del nuovo servizio perché garantisce soluzioni di acquisto comode per il clienti. Ogni innovazione è sviluppata pensando alle singole esigenze. Il servizio Amazon Ricarica in Cassa non è un'esclusiva italiana perché è già disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Messico. Tutte le operazioni vengono notificate tramite mail all'utente e nella sezione “Il mio account” si possono trovare le informazioni per conoscere i movimenti e il saldo sul conto di Amazon. Ricordiamo che Amazon Ricarica in Cassa è un servizio gratuito e per il lancio è prevista un'offerta allettante e che non dovete lasciarvi sfuggire visto che il Black Friday 2017 è alle porte. Effettuando una ricarica di 20 euro si riceve un buono sconto di 10 euro. Per conoscere i punti vendita convenzionati visitate il sito http://locator.sisal.com/.