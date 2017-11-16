Veronica Lario perde l'assegno e deve restituire 60 milioni a Berlusconi

Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario, non ha più diritto all'assegno mensile di 1,4 milioni di euro versato dall'ex marito Silvio Berlusconi e deve restituire 60 milioni di euro. Lo ha deciso la corte di appello di Milano.

Divorzio Berlusconi-Lario, la corte di appello accoglie l'istanza

La corte d'appello di Milano ha accolto l'istanza presentata dai legali dell'ex premier. Veronica Lario non percepirà più l'assegno di mantenimento mensile e dovrà persino restituire quanto corrisposto da Silvio Berlusconi a partire da marzo 2014. Gli avvocati di Berlusconi hanno chiesto ai giudici che venisse applicata la sentenza sull'assegno di divorzio della Cassazione. Secondo la sentenza conta il criterio di autosufficienza economica e non il tenore di vita durante le donne.

L'ex premier sosteneva che l'ex moglie Miriam Bartolini fosse autosufficiente visto che ha una liquidità di 16 milioni di euro tra gioielli e società immobiliari. Quello che sorprende però è la decisione dei giudici di imporre la restituzione di quanto percepito dal momento del divorzio. Solo a maggio 2017 la Cassazione aveva confermato l'appannaggio di 2 milioni di euro per Veronica Lario, la sentenza di cui si parla oggi però ribalta la situazione.

Sentenza Grilli-Lowenstein: non conta più il tenore di vita matrimoniale

In occasione del divorzio tra Vittorio Grilli e Lisa Lowenstein è stata emessa una sentenza epocale per il diritto italiano perché i giudici avevano stabilito che l'assegno di divorzio deve essere corrisposto solo a chi non può lavorare e non ha redditi, escludendo il parametro del mantenimento del tenore di vita durante il matrimonio. Nel caso Lario-Berlusconi era stato il tribunale di Monza a decidere l'assegno di mantenimento da 1,4 milioni di euro confermando la cifra indicata dal giudice durante la causa di divorzio. Veronica all'epoca aveva chiesto 3 milioni di euro, ma il tribunale aveva usato come parametro il reddito del Cavaliere.