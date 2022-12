Stop ai cellulari in classe: la circolare di Valditara e le eccezioni previste

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha firmato una circolare all’interno della quale si confermano le indicazioni presenti all’interno di una legge del 2007, relativo al divieto di utilizzare il cellulare in classe a meno che l’utilizzo non sia strettamente finalizzato ad attività didattiche; la circolare in questione elimina, dunque, l’ipotesi di discrezionalità da parte del docente precedentemente stabilita, imponendo che ci sia un divieto di utilizzo del cellulare dal momento che, quest’ultimo, viene considerato uno strumento di distrazione per gli alunni durante il regolare svolgimento delle attività didattiche in classe. Ecco tutto ciò che c’è da sapere anche relativamente alle dichiarazioni del ministro.

Le dichiarazioni di Giuseppe Valditara sul divieto di utilizzare il cellulare in classe

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha rilasciato importanti dichiarazioni a proposito del divieto di utilizzare il cellulare in classe durante le lezioni: «L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare. Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno».

E ancora, il provvedimento è pensato per restituire valore alle lezioni e docenti a proposito dell’utilizzo dei cellulari, «trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza».

Si potrà utilizzare il cellulare per attività didattiche

Il divieto di utilizzare il cellulare in classe non è assoluto ma, chiaramente, prevede delle eccezioni. I cellulari e gli altri dispositivi elettronici potranno essere utilizzati in conformità con i regolamenti di istituto, per quel che concerne le finalità didattiche, come l’insegnamento digitale e la ricerca di informazioni in classe da parte degli alunni. Inoltre, si potrà utilizzare il cellulare anche per quel che concerne il tema della cittadinanza digitale. Le scuole, al margine della circolare del ministro dell’istruzione Valditara, avranno il compito di adottare le integrazioni ai regolamenti.