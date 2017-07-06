Ambra Angiolini compie 40 anni: Cerco qualcosa di diverso
di Redazione
06/07/2017
Ambra Angiolini compie 40 anni, l'attrice e giudice di Amici di Maria De Filippi, ancora una volta nel mirino del gossip. In attesa del suo party di compleanno ecco che Ambra Angiolini ha deciso di rilasciare una dichiarazione che ha lasciato perplessi i suoi fan: "Cerco qualcosa di diverso". Novità in vista per l'ex stella di Non è la Rai? Ambra Angiolini ancora una volta nel mirino del gossip... Dopo la fine della fase serale di Amici Maria De Filippi l'attrice ha deciso di godersi le sue vacanze con i figlia, ma soprattutto in dolce compagnia. Qualche giorno fa il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti rubati, durante una gita al mare, di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Il gossip riguardante la loro relazione ha lasciato i fan dell'attrice e i tifosi dell Juventus davvero sotto shock. La storia d'amore tra i due, infatti, andrebbe avanti già da qualche tempo anche se celata dal grande telo della privacy. Oggi però Ambra Angiolini compie 40 anni e, ancora una volta, sfrutta l'occasione per rompere il silenzio e parlare un po' di se. Una dichiarazione dell'attrice però non è piaciuta molto ai fan. In occasione di un'intervista rilasciata a Ciné Ambra Angiolini ha spiegato: "Conosco la mia natura, non la combatto più, cerco qualcosa di diverso che possa fare la differenza". Ambra Angiolini compie 40 anni e festeggia l'amore? L'attrice ha affermato di essere alla ricerca di qualcosa di diverso, un qualcosa che magari potrebbe essere l'avvio di una relazione stabile con Massimiliano Allegri? Al momento però Ambra Angiolini preferisce non rilasciare alcun tipo di dichiarazione sulla nuova love story, chissà se in occasione del suo compleanno potrebbe anche arrivare una bellissima proposta di matrimonio.
