Belen Rodriguez cambia look, fan sotto shock sui social
di Redazione
06/07/2017
Belen Rodriguez cambia look... Come ogni donna, nel momento in cui si decide di effettuare un cambiamento sulla propria persona qualche novità sta per arrivare anche nella vita di tutti i giorni. La foto ha lasciato sotto shock anche i fan sui social. Che con Andrea Iannone sia davvero finita. Belen Rodriguez cambia look e il mondo del gossip va in titl! Da settimane ormai si parla di un'ipotetica fine della relazione d'amore con Andrea Iannone e il cambiamento della showgirl argentina potrebbe essere una parziale conferma della news. Come ogni anni la Ridriguez ha deciso di passare la sua estate nel cuore di Ibiza insieme al figlio Santiago, la famiglia e ovviamente l'ex marito Stefano De Martino. I fan sui social però hanno già avuto modo di notare che Belen Ridriguez è molto sola, soprattutto rispetto alla scorsa estate quando gli avvistamenti con Andrea Iannone erano sempre molto frequenti. Proprio per questo motivo, infatti, prende sempre più corpo l'ipotesi che la showgirl argentina e il motociclista abbiano deciso di separarsi. Lo shock dei fan però è arrivato nel momento in cui Belen Rodriguez ha postato sui social una sua foto che la mostra con un nuovo taglio di capelli... Belen Rodriguez cambia look e cambia anche vita? La showgirl argentina ormai da tempo ci ha abituato ai colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nell'ultimo anno per la Rodriguez sembrava esser arrivata un po' di serenità con Andrea Iannone... Invece i due potrebbero già essere in crisi. Una parziale conferma è arrivata con il cambio look di Belen, d'altronde se una donna stravolge i capelli è sempre in arrivo una novità....
