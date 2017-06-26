Ambra Angiolini ritorna a cantare: duetto con Syria
Ritorno alla musica per Ambra Angiolini: l’ex diva di Non è La Rai, oggi attrice e giudice dell’ultima edizione di Amici, è tornata su un palco per una nuova versione della hit Io te Francesca e Davide, brano del 1997 firmato con Riccardo Sinigallia e Stefano Borzi, contenuto nella versione originale nel terzo album di Ambra, Ritmo vitale, uscito 20 anni fa. L’idea è venuta grazie alla cantante Syria, la qual e ha recentemente pubblicato il suo primo Greatest Hits 10+10 nel quale, insieme ai suoi più grandi successi e alcuni inediti, ha voluto inserire una cover di questo pezzo della Angiolini quando lavorava (e cantava) nella popolare trasmissione di Gianni Boncompagni. E’ stato proprio l’innovator della TV, mancato poco tempo fa, a introdurre la appena diciottenne Ambra nel mondo della musica e al successo. L’inaspettato tributo ad Ambra Angiolini ha mosso qualcosa dentro entrambe, tanto che Syria ha chiesto alla showgirl se era disposta a ritornare a cantare e a rielaborare la canzone insieme a lei, creando un duetto inedito. Il pezzo fece scalpore in quegli anni, perché parla di due coppie che in realtà vogliono una il partner dell’altra, ma che non possono osare per l’amicizia che le lega. Amicizia che lega molto anche le due cantanti, in quanto Syria ha dichiarato che stima Ambra come attrice, mamma e donna, mentre la Angiolini ha ribadito che la cantautrice, per lei , è e resta la numero uno. Il duetto di Ambra Angiolini e Syria, Io te Francesca e Davide, è già disponibile nella versione digitale e in onda nelle principali radio, ma non è finita qui: Ambra e Cecilia ( vero nome di Syria) saranno insieme sul palco del Wind Summer Festival, in onda a luglio su Canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia. Sarà questa la canzone dell’estate 2017?
