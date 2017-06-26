Home Attualità Uomini e Donne,le vacanze di Andrea Damante e Giulia de Lellis

Uomini e Donne,le vacanze di Andrea Damante e Giulia de Lellis

di Redazione 26/06/2017

Si annuncia un autunno intenso per Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle coppie di Uomini e Donne più amate ma anche discusse. L'ex tronista è sempre più lanciato nel mondo della musica e da poco ha fatto uscite il suo nuovo singolo ('Follow my Pamp') mentre la sua compagna secondo le ultime anticipazioni tv debutterà come conduttrice in prima serata. Intanto però i due ragazzi si stanno rilassando qualche giorno sulle spiagge di Mykonos, per la hioia dei fans. Andrea sta rispettando quello che aveva detto mesi fa, quando era rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip e aveva promesso alla sua compagna che una volta fuori l'avrebbe portate a fare il giro del mondo. In effetti negli ultimi sei mesi la coppia di Uomini e Donne è stata praticamente ovunque alternando gli impegni di lavoro in Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, ai viaggi di piacere che li hanno portati a New York e Dubai, Amsterdam e ora in Grecia, dimostrando che i due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne sanno come si lavora ma anche come ci si diverte, alla faccia degli invidiosi. É di pochi giorni fa infatti l'ultimo attacco dell'ex tronista Francesco Monte, storico compagno di Cecilia Rodriguez, alla coppia che ha definito “ridicola” rispolverando vecchi rancori soprattutto con Andrea Damante. Loro però non stanno ad ascoltare e guardano avanti perché hanno tanti progetti importanti da portare a termine. Tra questi anche il matrimonio che per ora è fissato nel 2019 e che fa già sognare i fans dei Damellis.

