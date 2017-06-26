Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip, Mario Serpa eterosessuale? Spunta il profilo Netlog

di Redazione 26/06/2017

L’estate 2017 è appena iniziata, ma ci ha riservato grosse news di gossip da parte degli ex protagonisti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in particolare nelle vicende che coinvolgono i ragazzi del Trono Gay, ovvero Claudio Sona e Mario Serpa. Il tronista gay originario di Verona è al centro di una bufera mediatica che ha coinvolto anche la Redazione di UeD a causa della denuncia a mezzo social del suo ex Juan Fran Sierra, il quale sostiene di essere stato insieme al tronista anche durante la trasmissione di Canale5. Il sospetto della mala fede di Claudio è serpeggiato nelele Clario e ClaMario, ma una nuova mazzata può definitivamente classificare come il primo Trono Gay di Uomini e Donne come una autentica farsa: TVZap ha scavato nel passato del Serpa e ha scoperto un profilo Netlog in cui la scelta del Sona si dichiarava eterosessuale. E’ da chiarire che il profilo Netlog trovato da TVZap risale a 10 anni fa, e si può dimostrare attraverso le foto postate dalla scelta di Claudio Sona: un Mario Serpa sbarbatello e con la faccia da furbetto, che sul sito di social networking simile a Facebook andava in cerca di donne. Su Netlog, gli utenti avevano modo di creare la propria pagina web, di cercare amicizie, condividere playlist musicali e video e unirsi ai clan, ovvero ai gruppi. Il 31enne romano, corteggiatore gay e poi opinionista di Uomini e Donne era tra i membri con il nickname cucciolo350. Anche se il profilo Netlog è vecchio e Mario Serpa ha sempre dichiarato che il suo essere omosessuale lo abbia vissuto in maniera molto privata, tanto che molte persone a lui vicine hanno scoperto che fosse gay appena lo hanno visto a Uomini e Donne come corteggiatore di Claudio Sona, sul web si è scatenato un vespaio di polemiche: gli scatti di allora sono posati, segno per alcuni che il ragazzo mirava da tempo il mondo dello spettacolo e i gossip nell’ambiente Mediaset e tra i membri della Redazione che esisterebbe un provino come tronista per UeD Trono Classico, fa sorgere spontanea la domanda: l’amore con Claudio è stato solo per business? Era giovanissimo e può anche essere che non si rendesse conto della propria omosessualità, ma perché non chiudere il profilo o modificarlo? Dimenticanza?

