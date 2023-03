ESA: asteroide potrebbe colpire la Terra a San Valentino del 2046

Secondo i dati dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) un asteroide grande quanto una piscina olimpica potrebbe colpire la Terra nel giorno di San Valentino del 2046.

Agenzia Spaziale Europea: asteroide potrebbe colpire la terra a San Valentino del 2046

Dei milioni di asteroidi nel nostro sistema solare, solo una piccola parte potrebbe avere un potenziale impatto con la Terra. Due settimane fa, gli scienziati ne hanno trovato uno nuovo che ad oggi sembra rappresenti uno dei rischi maggiori per il Pianeta.

L’asteroide, noto come 2023 DW, è stato scoperto dall’Agenzia spaziale europea il 26 febbraio. Ora è stato aggiunto all’“Elenco dei Rischi”, un catalogo di oggetti spaziali che potrebbero potenzialmente avere un qualche tipo di impatto sulla Terra e, sulla base di ciò che gli scienziati hanno osservato finora, nell’elenco dell’agenzia spaziale occupa attualmente la prima posizione. Questa posizione è giustificata dal fatto che 2023 DW è l’unico oggetto spaziale nell’elenco che è classificato come 1 e non 0.

I ricercatori ritengono che l’asteroide abbia un diametro di circa 50 metri, più o meno quanto una piscina olimpionica, ma hanno altresì affermato che “il margine di errore sulle dimensioni potrebbe essere notevole”.

In ogni caso, non c’è da preoccuparsi, poiché le effettive possibilità di impatto sono minime: 1 su 560 secondo il Jet Propulsion Laboratory. Anche Davide Farnocchia, ingegnere al JPL di Pasadena, California, ha tranquillizzato sulla pericolosità dell’asteroide, che “non si presenta in modo particolarmente preoccupante”.

DW 2023 sta viaggiando nello spazio ad una velocità di circa 15,5 miglia al secondo (25 chilometri al secondo) e si trova ad una distanza di oltre di 11 milioni di miglia (18 milioni di chilometri) dal nostro Pianeta.

Dovranno trascorrere almeno due decenni prima del momento in cui l’asteroide potrebbe potenzialmente colpire la Terra. Secondo l’Agenzia spaziale europea, si prevede che il 2023 DW potrebbe avere un impatto sul pianeta il giorno di San Valentino del 2046. Secondo le stime, l’impatto potenziale potrebbe verificarsi anche nei giorni di San Valentino degli anni successivi, dal 2047 al 2051.