Amca Elevatori: un grande successo segnato dal “marchio storico” della Repubblica Italiana

La realtà degli elevatori è particolarmente importante in un contesto edile, come quello italiano, in cui non c’è sempre la possibilità di installare un ascensore in grado di garantire il corretto movimento e trasporto di persone, oggetti o strumenti lungo i diversi piani di un’abitazione o un ufficio.

Per questo motivo, in risposta ad un’esigenza che – da sempre – ha caratterizzato diverse persone, amministratori e addetti ai lavori in campo pubblico, Amca Elevatori ha sempre offerto le migliori risposte, sia in termini di effettiva presenza, sia per quanto riguarda consulenze attente e scrupolose, che hanno permesso di risolvere problematiche spesso avvertite come irreversibili.

Ad oggi, il lavoro di Amca Elevatori non soltanto è riconosciuto per la sua enorme affidabilità, che permette a diversi addetti ai lavori di trovare una risposta rispetto al mare magnum di interrogativi e di bisogni, ma anche per un prestigioso riconoscimento ottenuto a seguito di anni di duro lavoro.

Ad oggi, infatti, Amca è davvero un punto di riferimento a Verbania per quanto riguarda l’installazione piattaforme aeree ed elevatrici, montascale e servoscala per aziende e privati; ad aprile ha raggiunto il grande riconoscimento di “marchio storico della Repubblica Italiana”. Ma andiamo nel vedere, nel dettaglio, qual è il lavoro che viene svolto da questi professionisti del settore.

La nascita di Amca Elevatori in risposta ad un’esigenza di carattere pubblico

Amca Elevatori è una delle realtà più consolidate nel contesto imprenditoriale italiano, a seguito di più generazioni che hanno permesso di sviluppare e render grande quella che, inizialmente, era stata la risposta ad un’esigenza di carattere pubblico.

La Ascensori, Montacarichi Corradini Albizzate è stata fondata ufficialmente nel 1959, a Varese, nel contesto di una problematica sociale che Amca ha contribuito a migliorare nel corso di ben tre generazioni: la mobilità sostenibile, veloce e sicura, che fosse in grado di dare una risposta coerente rispetto a quelle problematiche edili spesso osservate nelle abitazioni e nei luoghi pubblici italiani.

La crescita di Amca e il successo in tutta Italia

A partire dalla data storica precedentemente indicata, la crescita è stata importantissima, fino a portare ad un’altra milestone, che nella storia di Amca non può non essere sottolineata: la vendita del primo elevatore oledinamico da parte dell’azienda, nel 1964. Da questo momento in poi, la crescita non può che essere stata consequenziale, grazie ad un’attenzione sempre più importante da parte di Amca che ha permesso di ampliare le sedi, crescere esponenzialmente e diventare un punto di riferimento sempre più importante nel contesto non più soldato cittadino, ma anche regionale e italiano.

Nel 1988, infatti, è avvenuta ufficialmente l’adesione alla realtà di innovazione tecnologica e imprenditoriale Safety Lift Group, poi costellata con l’adesione al consorzio TRE-ENGINE, una delle realtà che racchiude i volti migliori dell’innovazione e dell’imprenditoria italiana.

Tante soddisfazioni, dunque, che sottolineano un dato di cui spesso non ci si rende conto: nel corso della storia, Amca è riuscita a giungere fino alla gestione attuale di ben 3500 impianti nella provincia di Varese; si tratta di un numero storico, che permette di comprendere quanto importante sia, la realtà, in un contesto di mobilità italiana che ha a che fare con ascensori, piattaforme elevatrici, montascale e tanto altro ancora.

Il marchio della Repubblica Italiana

Il riconoscimento definitivo, per Amca Elevatori, giunge proprio nel 2023: secondo il Decreto Crescita, “i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da cinquant’anni o utilizzati continuativamente per lo stesso periodo e utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano essere iscritti nel pubblico registro dei marchi storici.” In altre parole, il riconoscimento da parte della Repubblica Italiana per chi lavora continuativamente in un settore in cui, lo si può dire senza alcun problema, si primeggia per operato e per attenzione dal punto di vista pubblico.

Per certi versi, dunque, si tratta semplicemente di una formalità rispetto all’incredibile lavoro svolto da Amca nella sua storia.

Eppure, un riconoscimento simile sottolinea quanto l’idea di Pericle Corradini, che ha portato alla nascita della storica azienda, fosse geniale e quanto, sulla base di quell’idea, si sia costruita una parentesi incredibile nella storia imprenditoriale italiana.