Vuoi comprare una moto usata? 5 punti a cui fare attenzione

Tenere in considerazione il mercato dell’usato, nel momento in cui sei intenzionato ad acquistare una moto, si rivela spesso una saggia decisione, visto che modelli di qualche anno fa rappresentano comunque un ottimo affare, date le prestazioni di livello e il risparmio economico tutt’altro che indifferente. D’altronde, negli ultimi anni, i prezzi delle moto nuove risultano piuttosto ingenti.

Contenuti











Comprare una moto usata: considerazioni preliminari

Controllando gli annunci di moto e scooter usati, ciò che si evince subito sono i prezzi allettanti. Devi, tuttavia, prestare attenzione, perché non sempre l’affare si nasconde dietro l’angolo. Le condizioni della moto usata per cui nutri interesse vanno valutate in maniera meticolosa sia per una questione di sicurezza alla guida sia per la tenuta su strada.

Nell’annuncio, la descrizione deve essere precisa e le foto della moto devono essere altamente dettagliate. Non devi, inoltre, mai focalizzarti solo ed esclusivamente sul prezzo di vendita della moto usata. Farlo, infatti, sarebbe troppo superficiale. Per avere una panoramica chiara, devi sempre documentarti sul prezzo della moto quando è nuova e monitorare gli annunci simili. Solo così vi sono tutti i presupposti per concludere un ottimo affare. Una cifra maggiore della media è spesso giustificata dal fatto che la moto può essere stata tenuta in garage e che quindi ha pochi chilometri. Lo stesso dicasi in riferimento al montaggio di componenti aftermarket: se i pezzi sono originali e, ovviamente, omologati, il prezzo di vendita tenderà a salire. Questo chiaramente non preclude alla conclusione di un affare vantaggioso.

Se desideri acquistare una moto usata, è opportuno fissare sempre un incontro con il proprietario e tenere conto di 5 punti. Eccoli nei dettagli.

1. I dati presenti sul libretto della moto vanno sempre controllati con attenzione

Controlla sempre i dati riportati sul libretto della moto: onde evitare fregature, controlla a mezzo visura che sulla moto usata non ci siano fermi amministrativi oppure ipoteche. Passa poi ad accertarti della corrispondenza di alcuni parametri, quali il numero del motore e quello del telaio. La targa e il VIN (Vehicle Identification Number, ossia il numero di identificazione del veicolo) ti danno l’opportunità di controllare nei dettagli la storia della moto usata che non vedi l’ora di acquistare.

Anche il libretto dei tagliandi va controllato con la massima accuratezza: dal lavoro di un meccanico ufficiale, meglio se autorizzato dalla casa produttrice, puoi riscontrare aspetti interessanti sullo stato e sulla tenuta della moto usata. Qualora mancasse la documentazione in oggetto, dovrebbe venirti più di un dubbio.

2. Il lato estetico conta, ma non è tutto

Qualsiasi venditore, per vendere meglio la moto da lui usata, cercherà di valorizzarla a fondo: vederla tirata a lucido rappresenta di sicuro un bel biglietto da visita. L’estetica conta, ma non è tutto. Non soffermarti alle prime impressioni: ad esempio, capita spesso che la verniciatura si contraddistingua per colorazioni differenti, a causa di vecchie cadute. Lo stato sia delle parti metalliche sia delle viti van sempre verificate nei minimi particolari. Devi quindi accertarti che non siano rovinate o arrugginite e che risultino conformi alle quelle originali.

3. Le gomme vanno sempre controllate così come lo stato dei cerchi

La tipologia di guida del proprietario della moto usato risulta ben visibile dallo stato delle gomme. Accertati che non siano eccessivamente usurate. Qualora lo fossero, non farti problemi a negoziare al ribasso il prezzo di acquisto. Lo stesso dicasi per i cerchioni: non devono mai presentare urti.

4. Pasticche, dischi, catena, corona, pignone, paraoli di forcella e vano batteria: i controlli devono essere certosini

Per attestare lo stato di salute della moto usata che vorresti comprare, effettua controlli dettagliati sulle varie componenti. Pasticche e dischi non devono essere mai troppo usurati: scalini e rigature evidenti non sono un bel biglietto da visita. I freni poi devono essere efficienti ai massimi livelli. Per una manutenzione degna di nota, non dimenticare di controllare il livello di usura della catena, della corona e del pignone: questo aspetto si dimostra imprescindibile per verificare la correttezza del chilometraggio indicato sull’apposita strumentazione. Tieni conto che il cambio della catena, della corona e del pignone va eseguito in linea di massima ogni 35.000 km.

Anche la verifica dei paraoli di forcella deve essere svolta con meticolosità: qualche pompata può essere utile per accertare perdite e per confermare che le sospensioni non siano alquanto datate. In riferimento al vano batteria, la presenza eventuale di schizzi di colore bianco nei paraggi dell’area del sottosella deve far scattare un serio campanello d’allarme. La moto risulterebbe più usurata del dovuto.

5. Effettua un giro di prova in strada

Una volta che tutti i controlli teorici sono stati portati a termine e ti hanno fornito risposte positive, chiedi al proprietario della moto usata un giro di prova. Questo si rivela sempre il miglior alleato quando c’è da prendere la decisione giusta e di fare una valutazione più autorevole. In caso di risposta negativa da parte del proprietario, lascia perdere. Sin dall’avvio del motore, infatti, si notano aspetti interessanti: i colpi di gas ti permettono di rilevare la presenza di rumori sospetti ed eventuali anomalie alle valvole.