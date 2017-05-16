Amici 16 anticipazioni semifinale nona puntata: fuori Mike Bird?
di Redazione
16/05/2017
La semifinale di Amici 16 è stata registrata, a sorpresa, domenica 14 maggio 2017: sabato infatti è andato in onda sia lo speciale di Verissimo, sia la registrazione della settimana precedente. Le anticipazioni che arrivano in queste ore sono alimentate da aspre polemiche verso Maria De Filippi e la coach della Squadra Bianca Emma Marrone, in quanto l’eliminato della nona puntata del serale di Amici è Mike Bird. La Squadra Bianca, già penalizzata dall’addio di Morgan, ha cercato di guadagnare terreno con l’aiuto del direttore artistico Emma Marrone. La cantante salentina ha cercato di guidare i membri dei Bianchi con molto impegno e nonostante alcuni capricci dei cantanti dovuti alla giovane età. E i fan stavolta sono veramente in rivolta, visto che dopo l’uscita di Shady e di Thomas, la nona puntata del serale di Amici 2017 , ovvero la semifinale, ha decretato che ad abbandonare il talent è stato Mike Bird. Sebastian è l’unico membro dei Bianchi ad andare in finale. Chi sono gli ospiti speciali di Amici 2017? Il giudice speciale della nona puntata di Amici 2017 è Gerry Scotti, mentre gli ospiti speciali sono i TheGiornalist, i quali hanno cantato una loro hit mentre Andreas ha ballato. Inoltre, è da segnalare che Mike Bird con Emma ha cantato Il Conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Ma non è bastato. È Mike Bird, secondo le anticipazioni del sito Bithyf.it, l’eliminato della nona puntata di Amici 16: il cantante è andato in ballottaggio insieme a Sebastian, in quanto è cambiato il regolamento e tutti i membri della squadra perdente dovevano andare in sfida e il cantante ha preso il punteggio più basso dai giudici. Michele Merlo, questo il suo vero nome, saluta così la sua coach Emma e Sebastian, Riccardo, Andreas e Federica, i suoi compagni di avventura nel talent show di Maria De Filippi che ora sono proiettati verso la finale.
