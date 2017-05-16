Home Intrattenimento Uomini e Donne news: Paola Frizziero torna protagonista del programma?

Uomini e Donne news: Paola Frizziero torna protagonista del programma?

di Redazione 16/05/2017

Una delle troniste più amate di tutti i tempi è senza dubbio Paola Frizziero, protagonista delle primissime edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne. A differenza delle altre colleghe che sfruttano la loro popolarità che, inevitabilmente, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, Paola ha fatto una scelta decisamente controcorrente e che ha sorpreso: è sparita dalla luce dei riflettori e ha deciso di prendere un’altra strada. Ma le ultime news sono contrastanti: la Frizziero potrebbe essere di nuovo protagonista del programma? Prima di sapere le ultime news su Paola Frizziero, è meglio ripercorrere tutta la storia della ragazza nel programma di Maria De Filippi. Dopo il Trono Classico e il sonoro NO che si è dovuta ricevere da parte del corteggiatore Carmine Fummo, il quale lo preferì a discapito di un giovanissimo Cristian Galella, Paola fece la scelta precisa di sparire dal mondo della TV a causa della troppa pressione mediatica. Infatti, la ragazza pensava il tronista Salvatore Angelucci, suo ex, che in quel periodo era insieme a Karina Cascella, sua cara amica. Ma che cosa ha fatto la ex tronista di Uomini e Donne Paola Frizziero in tutto questo tempo? Poche le news trapelate in questi anni, se non qualche foto sporadica, ma recentemente l’ex protagonista del Trono Classico si è fatta fotografare per strada e ha condiviso lo scatto sui social. E’ cambiata molto fisicamente e non solo, visto che ora insegna italiano in un istituto di suore a Napoli ed è stata in missione in Africa.

