Thomas Bocchimpani dopo Amici 16, work in progress per l'estate 2017
di Redazione
16/05/2017
Thomas Bocchimpani dopo Amici 16 punta solo alla sua carriera! Il ragazzo, considerato la rivelazione artistica di questa edizione del talent, ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente di dedicarsi alla sua musica. Il cantante, infatti, è in pieno work in progress per l’estate 2017. Amici 16 quest’anno può essere definito un vero e proprio patatrac! Emma Marrone, come Morgan, in questi giorni è accusata dai fan della squadra Bianca di aver preso delle scelte sbagliate. In questo caso il riferimento all’eliminazione di Thomas Bocchimpani è d’obbligo, ricordiamo infatti che Emma ha salvato Mike Brid lasciando diciassettenne in sfida con Federica Carta. L’uscita dalla scuola però non sembra aver scalfito più di tanto Thomas che invece ha deciso di lanciarsi anima e cuore nei suoi progetti musicali. Già durante la permanenza nella scuola di Amici 16, Thomas è stato tra gli allievi più conteso dalle case discografiche. Work in progress per il cantante in vista dell’estate 2017? Dopo tantissime offerte il cantante ha deciso di firmare un contratto con la Warner Music e nel frattempo comincia a raccogliere i frutti del suo singolo Normalità, presente in rotazione radiofonica e in tutte le piattaforme online il 10 maggio. Thomas Bocchimpani può essere già definito il primo vincitore morale di Amici 16, stimatissimo da Morgan, e conteso nel panorama della musica nazionale. Il giovane cantante, come i Kolors prima di lui, rappresenta il cantante perfetto da promuovere anche in ambito internazionale. Thomas infatti è in pieno work in progress per dei progetti segreti che saranno presentati probabilmente dopo l’estate 2017.
Articolo Precedente
Amici 16 anticipazioni semifinale nona puntata: fuori Mike Bird?
Articolo Successivo
UeD gossip trono over: dubbi sulla coppia Roberta Giorgio
Redazione