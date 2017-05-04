Amici 16 anticipazioni serale: Mike Bird abbandona Emma Marrone e il talent?

Leriguardo ilsono desolanti per la: uno dei beniamini della squadra di talenti ereditata da, secondo le anticipazioni,ha sbottato e c’è la concreta possibilità che possacondotto da Maria De Filippi in maniera definitiva. Cosa sarà successo per far infuriare il cantante dei Bianchi e fargli meditare di lasciare Amici in questa maniera brusca? Il giovane allievo dellaha minacciato diperché ha perso la pazienza: Nel corso della consueta striscia quotidiana del programma in onda su Real Time, si sono visti Emma e Michele Merlo provare il brano Sono Solo Parole di Noemi. A un certo punto, si è visto un filmato in cui laesprimeva delle opinioni su di lui. I giudicihanno argomentato le loro valutazioni, ma il giovane non le ha prese come critiche costruttive, affermando che le loro parole sono solo attacchi e non giudizi. Secondo lee i gossip suldiha detto che secondo la sua opinione, il ragazzo sceglie di fare un personaggio piuttosto che cantare una canzone, pregiudicando il brano stesso. Mentreasserisce cheha paura di uscire e questo timore gli impedisce di lasciarsi andare. Entrambi gli hanno suggerito di essere se stesso e di avere meno paura. Tutto questo non è servito, anzi, ha fatto esplodere letteralmente il cantante delladavanti. Per questo, Mike ha affermato di voler abbandonare Amici perché esasperato dalle critiche.