Amici 16 anticipazioni serale: Mike Bird abbandona Emma Marrone e il talent?
di Redazione
04/05/2017
Le anticipazioni riguardo il serale di Amici 16 sono desolanti per la Squadra Bianca: uno dei beniamini della squadra di talenti ereditata da Emma Marrone, secondo le anticipazioni, Mike Bird ha sbottato e c’è la concreta possibilità che possa abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi in maniera definitiva. Cosa sarà successo per far infuriare il cantante dei Bianchi e fargli meditare di lasciare Amici in questa maniera brusca? Il giovane allievo della Squadra Bianca Mike Bird ha minacciato di lasciare il programma perché ha perso la pazienza: Nel corso della consueta striscia quotidiana del programma in onda su Real Time, si sono visti Emma e Michele Merlo provare il brano Sono Solo Parole di Noemi. A un certo punto, si è visto un filmato in cui la giuria esprimeva delle opinioni su di lui. I giudici Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti hanno argomentato le loro valutazioni, ma il giovane non le ha prese come critiche costruttive, affermando che le loro parole sono solo attacchi e non giudizi. Secondo le anticipazioni e i gossip sul serale di Amici 16, Daniele Liotti ha detto che secondo la sua opinione, il ragazzo sceglie di fare un personaggio piuttosto che cantare una canzone, pregiudicando il brano stesso. Mentre Eleonora Abbagnato asserisce che Mike Bird ha paura di uscire e questo timore gli impedisce di lasciarsi andare. Entrambi gli hanno suggerito di essere se stesso e di avere meno paura. Tutto questo non è servito, anzi, ha fatto esplodere letteralmente il cantante della Squadra Bianca davanti Emma Marrone. Per questo, Mike ha affermato di voler abbandonare Amici perché esasperato dalle critiche.
Articolo Precedente
Uomini e donne gossip: Marco Cartasegna e Federica Benincà si seguono su Instagram
Articolo Successivo
Gossip Uomini e Donne oggi Trono Over, Gemma e Marco hanno fatto l’amore?
Redazione