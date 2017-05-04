Uomini e donne gossip: Marco Cartasegna e Federica Benincà si seguono su Instagram

Marco Cartasegna e Federica Benincà sono ufficialmente una coppia. Ieri il tronista ha scelto la corteggiatrice i due si godono i primi momenti insieme. Nonostante siano passare poche ore dalla registrazione della puntata del trono classico Marco e Federica sono al centro del gossip di Uomini e donne ma nulla può trapelare sino al giorno della messa in onda della scelta. Federica Benincà però ha stupito tutti per i piccoli gesti d’amore social. Innanzitutto lei e Marco si seguono su Instagram e questa piccola novità piace molto ai fan ma la dolce dedica di Federica è molto più emozionante.

Su Instagram Stories Federica Benincà ha pubblicato una foto con la parola “BenSegna” l’unione del cognome della corteggiatrice e del tronista. Il gesto tenerissimo segna anche sui social l’inizio della relazione. Non sappiamo se la redazione regalerà alla coppia un viaggio post- scelta così come ha fatto con gli altri tronisti, intanto abbiamo iniziato a seguire i loro profili per capire quali saranno i prossimi spostamenti. Nessuno di noi si aspettava che Marco Cartasegna avrebbe scelto proprio Federica Benincà nemmeno la corteggiatrice.

Il tronista ha chiesto di far entrare lei per prima e come riporta NewsUeD ha confessato: «Mi hai colpito quando sei scesa, la cosa più giusta era dichiararsi subito per me, però molte volte hai pensato a te stessa e non a noi come coppia e questa cosa mi faceva dubitare». Federica Benincà ha iniziato a piangere e Marco ha fatto un gesto bellissimo: «Fammi vedere questi occhi meravigliosi, gli occhi sono lo specchio anche se i miei non sono belli come i tuoi i miei sono completamenti pazzi di te». Una dedica d’amore di altri tempi… se son rose...!!! Vi aspettiamo presto per i nuovi gossip di Uomini e donne.