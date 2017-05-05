Home Intrattenimento Amici 16 anticipazioni serale: quando andrà in onda la finale?

di Redazione 05/05/2017

Le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi da nove, come era stato programmato dall’inizio, diventano magicamente dieci: merito dell’aumento degli ascolti, la finale, prevista inizialmente per il 20 maggio 2017, è stata posticipata di una settimana. Quindi quando andrà in onda la finale del serale di Amici 16? La fatidica data è il 27 maggio 2017 e il talent Mediaset, in onda su Canale5, si scontrerà con un evento pazzesco: gli MTV Music Awards 2017, su Mtv appunto. La decisione presa da Mediaset è dovuta agli ottimi ascolti che il talent condotto da Maria De Filippi sta portando a Canale 5 e a tutta l’azienda. Amici 16, durante le ultime puntate serali e in concomitanza con la sostituzione di Morgan con Emma Marrone, è pronta a vincere e a fare man bassa della concorrenza: si ricorda che andava in onda con una rivale temibile, ovvero Milly Carlucci e il suo Ballando Con Le Stelle 2017, ma è riuscita a tenere testa e a raggiungere ottimi traguardi in termini di share. Per questo motivo, le anticipazioni del serale di Amici 16 si avranno dopo la data del 27 maggio 2017. Maria De Filippi sfiderà Francesco Gabbani: il serale di Amici del 27 maggio 2017 sarà il diretto concorrente degli MTV Music Awards 2017, show condotto dall’interprete di Occidentali’s Karma. E’ Davide Maggio che ha risposto alla domanda quando andrà in onda la finale di Amici 16, e ha rivelato alcune anticipazioni della puntata in onda questo sabato: ospiti e giudici speciali, Simona Ventura e Diego Armando Maradona, mentre la sfida tra la Squadra Blu e la Squadra Bianca verrà persa da quest’ultima. L’eliminato della sesta puntata serale di Amici 16 sarà Shady in quanto perderà contro Riccardo Marcuzzo, beniamino dei Blu e probabile candidato alla vittoria.

