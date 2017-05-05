Caricamento...

Lettera35

Uomini e donne trono over: Graziella Mantovani allontanata dal programma?

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2017

Anticipazioni trono over Uomini e donne: provvedimento per la dama Graziella Mantovani?

Graziella Mantovani è una delle dame del trono over di Uomini e donne che non era riuscita ancora ad emergere. Le ultime anticipazioni si concentrano proprio su di lei anche se non sono positive. La signora modenese dopo il rifiuto di Manfredo ha avuto una reazione inaspettata e il pubblico è rimasto scioccato. In realtà tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne non c’è stata una vera e propria relazione ma una breve conoscenza.

Manfredo ha iniziato a dubitare di Graziella quando ha notato che aveva un comportamento ossessivo nei suoi confronti e soprattutto non rispettava la sua privacy. Nel corso delle puntate la situazione è degenerata e durante un confronto piuttosto acceso è dovuta intervenire la conduttrice per cercare di calmare la dama, senza riuscirci. Maria De Filippi era molto preoccupata per la reazione di Graziella Mantovani che respingeva tutte le accuse mosse da Manfredo. Il corteggiatore di Uomini e donne ha raccontato a tutti che la dama torturava sui social amici e familiari.

Quasi nessuno ha creduto a Graziella che in passato ha persino attaccato Gemma Galgani perché era troppo “appiccicosa” con gli uomini che frequentava. Dopo quello che è successo possiamo ben dire che la Mantovani non ha dimostrato di essere migliore di Gemma e gira voce che sia stata allontanata dal programma. Non abbiamo ancora nessuna certezza anche se i presupposti per una sanzione ci sono tutti. Graziella Mantovani ha aggredito verbalmente anche Maria De Filippi. Quindi non ci resta che attendere la registrazione della prossima puntata del trono over di Uomini e donne per scoprire cosa è successo.

Redazione Avatar

Redazione

