Uomini e Donne news: Luca è pronto, ecco la data della scelta

di Redazione 05/05/2017

Dopo la scelta di Marco Cartasegna, che è uscito da Uomini e Donne insieme a Federica Benincà, un'altra corteggiatrice torinese vivrà il suo momento di gloria? Potrebbe succedere tra pochi giorni, mercoledì 10 maggio, se nelle prossime registrazioni del Trono Classico il tronista Luca Onestini sceglierà Cecilia Zagarrigo. Una possibilità molto realistica, almeno a giudicare da quello che è successo negli ultimi tempi. Se fino a qualche settimane fa infatti sembrava che il dubbio del tronista fosse soltanto fra Soleil Sorgé e Giulia Latini, le due corteggiatrici che Luca aveva deciso di portare avanti, l'arrivo di Cecilia ha scombinato tutto. L'ex corteggiatrice di Oscar Branzani sogna la sua rivincita ed è molto vicina ad ottenerla anche perché come confermano le anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News questa settimana la redazione del dating show lo ha costretto a vedere solo la Zagarrigo per chiarirsi in maniera definitiva le idee. Una mossa poco gradita a Soleil e Giulia che sentono il fiato sul collo della loro rivale e temono di essere beffate propri alla fine. La bella modella italo-americana ha avuto un rapporto sempre contrastato con il tronista anche se il feeling tra di loro è altissimo. Ma nella puntata del Trono Classico che abbiamo visto il 3 maggio, dopo aver visto Luca presentare suo fratello a Cecilia, si è infuriata e ha detto che se anche lo scegliesse, lei direbbe no. Giulia invece ha ammesso di volerci provare fino all'ultimo anche se sembra che nonostante il grande appoggio dei suoi fans sia difficile che la scelta sia lei.

