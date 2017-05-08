Home Intrattenimento Amici 16 anticipazioni ultima registrazione: brutta lite Emma Marrone e Stefano De Martino

di Redazione 08/05/2017

I fan di Emma Marrone e Stefano De Martino ci sperano sempre in un ritorno di fiamma tra la cantante salentina e il ballerino di Amici 16 ed ex marito di Maria De Filippi, ma il loro amore sembra veramente appartenere al passato. Negli ultimi mesi, sembrava che tra i due ci sia stato un tentativo di recuperare l’amicizia in maniera sincera e affettuosa, ma le cose sono precipitate all’improvviso durante l’ultima registrazione del serale di Amici. A quanto sembra dalle anticipazioni, c’è stata una lite tra Emma e Stefano che ha portato il gelo nello studio di Maria De Filippi. Che cosa è successo? L’ultima registrazione del Serale di Amici 16 si è tenuta sabato 6 maggio 2017 e durante la puntata è successo qualcosa, un episodio imbarazzante: Emma Marrone ha lanciato delle frecciatine verso Stefano De Martino, il quale non ha gradito il sarcasmo usato dalla cantante e coach della Squadra Bianca. Tutto è iniziato da un gioco che ha visto coinvolta la squadra dei Bianchi e la Squadra Blu, capitanate da Emma e da Elisa, nel quale era compreso allacciare un reggiseno sopra la divisa. La Marrone era stata aiutata da un ballerino e ha invitato Stefano ad aiutare Elisa per allacciare il suo indumento intimo, aggiungendo che lui i reggiseni è bravo solo a toglierli. Secondo le anticipazioni e le news di gossip, Maria De Filippi è sbiancata e il ballerino si è arrabbiato molto, pur mantenendo un comportamento professionale. Ma il regista ha catturato lo sguardo eloquente dell’ex marito di Belen Rodriguez verso al sua ex. Del resto, lo studio di Amici 16 risveglia tanti ricordi: Emma Marrone e Stefano De Martino facevano parte della Squadra Bianca e si sono innamorati, per poi essere tradita non una, bensì due volte con due ragazze diverse: la ballerina Giulia e la showgirl Belen Rodriguez. Il gossip impazza dopo le prime anticipazioni sul serale di Amici e molti si chiedono se Stefano ed Emma sono di nuovo ai ferri corti, e se la lite tra loro è sfociata dietro le quinte. Per ora, entrambi si dichiarano single, anche se a Emma è stato attribuito un flirt con Riccardo Scamarcio, mentre Stefano potrebbe frequentare una ballerina del cast. Il lupo perde il pelo ma non il vizio!

